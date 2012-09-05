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Сжатые газы
14 Марта 2024
Теги: авто

Самым важным свойством сжатых газов является теплота сгорания1, или калорийность, которая характеризует возможность и экономичность их применения в качестве топлива для автомобилей.

Теплота сгорания сжатого газа зависит от его состава. Наиболее калорийной и потому ценной частью сжатых газов являются метан и другие углеводороды. Окись углерода и водород имеют малую теплоту сгорания и поэтому, находясь в составе сжатого газа, существенно уменьшают его калорийность. Азот и углекислый газ вовсе не участвуют в горении и поэтому резко снижают теплоту сгорания сжатых газов.

Чем выше теплота сгорания газа, тем меньше падение мощности двигателя при переводе его с бензина на газ и тем больше запас хода автомобиля на одной заправке топливом.

Экономически целесообразно, использовать для газобаллонных автомобилей только высококалорийные (с теплотой сгорания сзыще 6000 ккал!мъ) и среднекалорийные (с теплотой сгорания от 4000 до 6000 ккал]мъ) газы. Применение на газобаллонных автомобилях низкокалорийных газов, имеющих теплоту сгорания ниже 4000 ккал!м% (например, доменного или генераторного), совершенно нерационально. Падение мощности двигателя при работе на этих газах достигает 50%, я запас хода сокращается до 30 км.

Сжатые газы могут быть использованы только на автомобилях, снабженных транспортными газобаллонными установками для сжатого газа. Это автомобили ГАЗ-44, ГАЗ-51Б, ЗИС-ЗО и ЗИЛ-156.

 



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