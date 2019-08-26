Выбрав любые Superslots игровые автоматы, можно играть в них бесплатно или на ставки, вращая барабаны. Каждая прокрутка позволяет составить серию случайных сочетаний символов, среди которых могут быть и выигрышные. С помощью удачных комбинаций картинок на линиях можно выигрывать денежные призы, размер которых варьируется в широком диапазоне.

Во время игры в слоты в интернет казино Superslots гемблеры совершают сотни и тысячи прокруток барабанов, каждая из которых заканчивается выпадением случайных сочетаний символов на линиях. При появлении определённых бонусных комбинаций картинок можно получать подарки от казино в виде бесплатных вращений барабанов. Речь идёт о так называемых фриспинах – прокрутках барабанов, которые совершаются не за счёт игроков, а за счёт казино. Количество бесплатных прокруток и условия их получения зависят от особенностей каждого игрового автомата. Например, в одних слотах в призовом режиме можно получить всего несколько фриспинов, а в других игрокам начисляются десятки свободных вращений. Следует также заметить, что и условия попадания в раунды с бесплатными прокрутками барабанов могут быть самыми разными. Например, чтобы получить серию свободных вращений барабанов, в одних слотах нужно собрать не менее 3-х символов разброса одновременно, а в других – дождаться появления на игровом поле хотя бы одной картинки с надписью Free Spin.

Слоты с подарочными прокрутками барабанов пользуются у гемблеров казино Superslots большой популярностью. Среди азартных игроков есть очень много желающих играть в такие слоты на реальные ставки, поскольку режим бесплатных прокруток даёт возможность участвовать в игре на деньги за счёт казино. Выгоды от игры в слоты с бесплатными прокрутками также обеспечиваются правилом, согласно которому все выигрышные комбинации, выпадающие во время призовой игры, оплачиваются в несколько раз дороже обычного. Увеличение выплат в призовом режиме может быть двукратным и более – в зависимости от того, какой повышающий коэффициент заложен в конкретном слоте. Мультипликация выплат работает по отношению к любым выигрышным комбинациям, которые появляются на игровом поле во время бесплатных вращений барабанов. Серия бесплатных прокруток может быть продлена при условии повторного выпадения призовой последовательности, состоящей из нескольких картинок Scatter. Полученные в результате бесплатные прокрутки нужно использовать сразу – безотлагательно.



