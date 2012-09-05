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Stobart метит в лидеры
25 Июня 2020
Теги: авто

Команда Stobart Motorsport официально объявил, что на всех этапах чемпионата мира будет выступать тремя автомобилями Ford Focus RS WRC06. Обязанности первого и второго номеров будут исполнять норвежец Хеннинг Сольберг и финн Яри-Матти Латвала.

Что касается Мэттью Уилсона, под которого и создавалась команда, то юный англичанин будет выступать в качестве -вольного стрелка, не обремененного командными обязательствами.

Очевидно, о Stobart Motorsport извлекли уроки из своего выступления в прошлом году, когда чехарда в составе и назначение лидером команды неопытного Уилсона юниора испортили им сезон. Теперь задачи перед командой стоят более высокие — как можно чаще финишировать на подиуме, а при случае — одержать победу.


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