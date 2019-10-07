«MG Rover» предложила рынку коммерческие автомобили на базе хэтчбеков Rover 25 и MG ZR. Фургончики станут производиться как под маркой «Rover», так и под традиционно спортивным брэндом MG. В первом случае машина называется Rover CDV (Car Derived Van, «фургончик на основе легковушки»), во втором — MG Express.

MG Express получит на выбор три мотора: два бензиновых мощностью 105 и 160л.с.,а также 101- сильный турбодизель. Для модели Rover CDV предложат 84-сильный 1,4-литровый бензиновый мотор и тот же турбодизель мощностью 101 л.с. В Великобритании цены на эти машины стартуют с отметки примерно в SI 1.5 тыс.

Стремление англичан выйти на рынок коммерческих авто выглядит уже как агония. Известно, что дела у «MG Rover» идут плохо. Самым «свежим» решением маркетологов стало желание выйти на рынки Восточной Европы а также Китая. Сейчас они уверяют, что нашли новую рыночную нишу — клиентов» - индивидуалистов», которым нужен стильный коммерческий транспорт.