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Steinmetz Германия
11 Сентября 2019
Теги: авто

Специализирующаяся на автомобилях Opel фирма Steinmetz приступила к работе над новой моделью Opel Vectra. Первый доводочный комплект фирмы предназначен для повышения мощности двигателя модели Vectra 1,7 TD. Мощность ее двигателя повышается с 82 до 100 л.с. путем установки «фирменного» турбокомпрессора.

Благодаря применению доводочного комплекта ценой 1950 немецких марок модель Vectra TD может развивать скорость до 183 км/ч и разгоняться с места до 100 км/ч за 10,5 с. Фирма также предлагает спортивные аксессуары: комплекты дисков колес диаметром 15,16 и 17 дюймов с шинами по цене от 2200 немецких марок, шасси спортивного типа стоимостью 1400 марок, глушитель спортивного типа из нержавеющей стали.

Strosek Auto Design Германия

Витторио Штрозек, дизайнер и глава фирмы, продолжает делать ставку на лучшую модель фирмы РогесИе - «911». В его программе основное место занимает доводка кузова модели «911», которая обходится клиенту в 29 330 немецких марок (комплект Меда). Этот комплект включает в себя расширенные крылья, кузовные элементы ДЛЯ передней и задней частей автомобиля, новые боковые кузовные накладки с воздухозаборниками для лучшего охлаждения задних тормозов, а также диски колес из легких сплавов диаметром 18 дюймов. С каждым покупателем индивидуально оговаривается переделка салона. Еще одна новинка фирмы - жесткая углепластиковая крыша для кабриолета Porsche-911, окрашиваемая в цвет автомобиля. Она стоит 8860 немецких марок.


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