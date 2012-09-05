Судьба команды Spyker F1 оказалась под вопросом. Еще в середине лета владеющая гоночной «конюшней» автомобильная компания Spyker Cars сообщила о своем намерении продать часть или даже все акции команды Причиной такого решения стали убытки, которые в последнее время понесла голландская фирма. Только за первую половину 2007 года она потеряла 29,9 млн евро. А убытки от содержания Spyker F1 вылились в 13 млн евро.

После такой новости в паддоке даже поползли слухи, что команда не доживет и до конца чемпионата. Правда, ее управляющий Колин Коллес клялся и божился, что денег до конца сезона «оранжевым» хватит. Не остался в стороне и Алекс Шнайдер, который прошлой осенью и продал свой гоночный коллектив Midland F1 консорциуму во главе со Spykei Cars. Канадский миллиардер пообещал, что в случае крайней необходимости протянет своим бывшим подопечным руку помощи... Тем более что консорциум еще не закончил выплачивать Мидлонду доны и за это приобретение.

Но возможно, что спасителем команды в итоге выступит не Шнайдер, а ее нынешний директор — голландец Михель Мол. Успешный предприниматель, в числе активов которого интернет-компания Lost Boys, готов стать владельцем «конюшни» на парус индийским промышленником Виджаем Малльей. Они предложили Spyker Cars купить команду за 80 млн евро. Если стороны сумеют договориться о цене, команда перейдет во владение консорциума, состоящего из принадлежащей семье Мол фирмы Strongwind и компании Watson Limited, находящейся в собственности Малльи. И практически наверняка в который уже раз — поменяет название.