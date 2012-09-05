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Спортивный снаряд
8 Июня 2019
Теги: авто

К слову, двигатели для Lotus Exige поставляет «Rover». С 1,8-литрового агрегата «снимают» 180 сил, которых хватает для разгона до «сотни» за 4 секунды с небольшим. Мотор расположен в базе поперек, сразу за стенкой кокпита, отчего внутри довольно жарко. Закрывает его прозрачный поликарбонатный «капот», продолжающий крышу.

Багажного отделения у машины нет, настолько все плотно скомпоновано. Правда, есть свободное пространство позади двигателя — в отсеке за задней осью, но из-за пекла использовать его нереально. Для кое-какой мелочовки в кокпите за сиденьями есть сетка, но гуда много не уместишь, да и доступ к ней не слишком удобен.

Вообще этот автомобиль надо воспринимать именно как спортивный снаряд, а не как транспорт. В таком случае все неудобства вполне оправданны и даже оборачиваются достоинствами. Взять, к примеру, посадку в автомобиль. Чтобы попасть внутрь, надо перебросить ногу через высоченный порог, который изнутри оказывается подлокотником, согнуться, протиснуться в низкий проем и плюхнуться на сиденье. Затащить внутрь оставшуюся на улице ногу, не сломав при этом руль, не гак- то просто. Однако такая особенность кузова существенно повышает его прочность и жесткость на кручение. Довольно аскетичное убранство салопа, в котором доминирует голый алюминий, не лает отвлекаться на бесполезные мелочи. Электроприводы здесь отсутствуют вообще - только падежная проверенная механика! Жесткие ковшеобразные сиденья являются элементом пассивной безопасности и выполнены цельными, с одной-единственной продольной регулировкой. Диапазон ее невелик — в расчете на людей среднего и чуть выше роста. Невысоким и супергигантам на пилотском месте будет неудобно. Зато кресла анатомической формы исключают необходимость подгонки по наклону и поясничному подпору. Но эго опять же при наличии «среднестатистической» фигуры.


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