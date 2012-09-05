Первым спортивным прототипом на базе Beta Montecarlo была турбированная кольцевая Lancia Montecarlo Turbo, обходившая в гонках от конца 70-х — начала 80-х годов прошлого года даже более мощные Porsche серьезных изменений перекочевала на Lancia Delta S4.

На славу потрудились и дизайнеры Pininfarina. Пропорции и внешность 037 Rally были проработаны настолько удачно, что автомобиль казался гораздо крупнее, чем есть на самом деле. А ведь в длину он не дотягивал даже до четырех метров!

Дебют в ралли в апреле 1982 года получился корявым Первая же гонка. Rally Costa Smeralda, завершилась сходом обоих экипажей из- за проблем с КПП. А мировая премьера на Корсике вообще превратилась в кошмар. Вскоре после старта Аттилио Беттега обосновался на второй позиции, однако потом итальянец попал в тяжелейшую аварию — машину после вылета с трассы буквально разорвало на части. Пилот получил переломы обеих ног и выпал из гонок почти на год... Маркку Ален на втором купе с трудом финишировал девятым с сорока минутами отставания от победителя, Жана Раньотти на Renault 5 Turbo. В последующих стартах перемен к лучшему не наблюдалось — 10 сходов в 14 ралли! Самым слабым местом машины проекта 037 оказался двигатель, порой взрывавшийся буквально на первых километрах... Единственным успехом стала победа Теодоро Перудхини на одной из горных гонок в Италии, но и его серьезным не назовешь.