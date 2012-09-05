1. Удаление нагара из камеры сгорания без разборки двигателя можно осуществить следующим способом: в каждый из цилиндров горячего двигателя залить из шприца по 150—200 см3 смеси, состоящей из 80% керо- еина и 20% масла для двигателей. После этого ввернуть евШи {$о избежание замасливания нужно ввертывать старые, негодные свечи) и несколько раз повернуть коленчатый вал двигателя. Подготовленный таким образом двигатель оставить на 10—12 час. (на ночь). Затем двигатель пускается на 20—30 мин., в течение которых размягченный смесью нагар выгорает. После этого необходимо сменить масло в картере двигателя.

2. Удаление нагара со стальных и чугунных деталей, снятых с двигателя, можно производить погружением деталей на 2—3 часа в нагретую до 90—95° смесь, составленную из 10 л воды, 350 г кальцинированной соды, 150 г жидкого стекла (кремнекислого натрия), 250 г едкого натра (каустической соды) и 250 г жидкого мыла. После извлечения деталей из ванны нагар с них легко удаляется волосяными щетками или ветошью. Очищенные детали промывают в горячей воде.

3. Для удаления нагара с алюминиевых деталей можно пользоваться следующим составом: воды 10 л, кальцинированной соды 200 г, жидкого мыла 100 г, жидкого стекла 100 г. Температура ванны 90—95°; порядок удаления нагара аналогичен описанному выше.