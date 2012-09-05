Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Составы для удаления нагаров




Составы для удаления нагаров
17 Января 2024
Теги: авто

1. Удаление нагара из камеры сгорания без разборки двигателя можно осуществить следующим способом: в каждый из цилиндров горячего двигателя залить из шприца по 150—200 см3 смеси, состоящей из 80% керо- еина и 20% масла для двигателей. После этого ввернуть евШи {$о избежание замасливания нужно ввертывать старые, негодные свечи) и несколько раз повернуть коленчатый вал двигателя. Подготовленный таким образом двигатель оставить на 10—12 час. (на ночь). Затем двигатель пускается на 20—30 мин., в течение которых размягченный смесью нагар выгорает. После этого необходимо сменить масло в картере двигателя.

2. Удаление нагара со стальных и чугунных деталей, снятых с двигателя, можно производить погружением деталей на 2—3 часа в нагретую до 90—95° смесь, составленную из 10 л воды, 350 г кальцинированной соды, 150 г жидкого стекла (кремнекислого натрия), 250 г едкого натра (каустической соды) и 250 г жидкого мыла. После извлечения деталей из ванны нагар с них легко удаляется волосяными щетками или ветошью. Очищенные детали промывают в горячей воде.

3. Для удаления нагара с алюминиевых деталей можно пользоваться следующим составом: воды 10 л, кальцинированной соды 200 г, жидкого мыла 100 г, жидкого стекла 100 г. Температура ванны 90—95°; порядок удаления нагара аналогичен описанному выше.


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Агрегатор поиска автомобилей L... - . (+110)
Toyota ЮАР - . (+291)
Автомобильные шины в Кемерово:... - . (+544)
Виды газообразных топлив... - . (+527)
Правильное хранение шин для со... - . (+515)
Управление автомобильным хозяй... - . (+648)
Где взять деньги срочно на дол... - . (+652)
Taxi.kz: основной портал такси... - . (+757)
Температура застывания... - . (+794)
Средний ремонт - . (+859)
Кузовной ремонт Renault: восст... - . (+1880)
Взятие в аренду внедорожника в... - . (+1027)
Полис страхования ДГО: где и к... - . (+902)
Положением о техническом обслу... - . (+1023)
ОСАГО в Москве с ИНФУЛЛ: увере... - . (+1041)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке