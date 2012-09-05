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Соединение трубопроводов
7 Августа 2018
Теги: авто

По трубопроводам перемещают чаще всего жидкие и газообразные вещества. В изделиях машиностроения трубопроводы применяют в системах смазки охлаждения, топливных системах и др. Для удобства монтажа трубопроводы делают разъемными, с герметичными местами соединения отдельных частей общей магистрали.

Разъемное соединение трубопровода может быть:

 ниппельным, когда арматура уплотнения изготовлена по схеме конус—конус или конус—сфера;

 штуцерным, когда герметичность соединения обеспечивается по плоским поверхностям;

 фланцевым, когда к каждой стыкуемой трубке на предыдущих операциях присоединяют фланец, а герметичность обеспечивается прокладками и резьбовыми деталями, скрепляющими фланцы;

 сварным, когда и скрепление трубок, и герметичность стыка обеспечиваются сварным швом;

 телескопическим, когда соединяемые части общей магистрали своими наконечниками входят друг в друга, а герметичность обеспечивается специально подобранным уплотнительным кольцом.


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тут были комменты. RIP!






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