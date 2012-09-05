В Казахстане, где кросс пока остается самой развитой автоспортивной дисциплиной, 16 декабря состоялась последняя гонка сезона-2006 — соревнования памяти первого президента Федерации автоспорта Алма-Аты Николая Маслова. Погода подарила пилотам возможность стартовать на скользкой снежно-ледяной трассе. благодаря чему зрители стали свидетелями множества коллизий и даже двух переворотов.

В ходе заездов, проходивших под диктовку хозяев льда, алма-атинских спортсменов, красивым дублем отметился Дмитрий Плясов, который на своей восьмерке победил сразу в двух международных классах — Д2-1600 и Д2-3500. В Д1, гдо стартовали спортсмены на карбюраторных ВАЗ-2108, первенствовал двукратный чемпион Казахстана по автокроссу Александр Артемьев, а первой обладательницей переходящего Кубка памяти Николая Маслова стала команда RTE-Cross.

Кроссовый чемпионат Казахстана разыгрывался в 2006 году - его свидетелями стали зрители в Алма- Ате, Астане, Петропавловске и Кокшетау. Чемпионами у соседей стали алма-атинец Владимир Бородин (Д1. ВАЗ-2108), астанчанин Тимур Уразаков (Д2-1600, ВАЗ-2108), алмаатинец Олег Балюк (Д2-3500, Audi S4) и ею землнк Николай Возженников-младший, выступавший в дивизионе багги ДЗ-1600 на автомобиле с двигателем Honda.