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Снег и лед - не помеха
15 Августа 2019
Теги: авто

Компания «Continental» представила на украинском рынке новые зимние нешипованные шины Gislaved EuroFrost 3, предназначенные для эксплуатации в климатических условиях Центральной и Восточной Европы. В последние годы погода стала зло подшучивать над европейцами: снег, дожди, резкие снижения температуры окружающего воздуха и стремительные оттепели сменяют друг друга в произвольном порядке. Эксперты подсчитали, что такая. Требовалось создать шину, харда увеличивает возмож- одинаково хорошо рабо- ность возникновения несчастных случаев на дороге же изменчивые и непредсказуемые европейские зимы выдвинули более жесткие требования к зимним покрышкам по-европейски.

По льду, снегу и воде — аки посухутающую на сухом и мокром покрытии, на заснеженной в шесть раз! А ведь прежде и обледенелой дороге. В Европе требовались не результате «Gislaved» пред- столько зимние шины, ско- ставил на суд потребителей лько «осенние» (по украин- шину EuroFrost 3, которая ским и тем более скандина- заменила на рынке ветера- вским понятиям), так как зи- на EuroFrost 2. «Тройка» помы в нашем понимании в лучила особую конфигура- тех краях не бывало. Теперь цию протектора и ламелей, Сцепление на снегу которая позволила максимально оптимизировать сцепление на обледенелых и покрытых снегом дорогах. В результате EuroFrost 3 демонстрирует отличное поведение при прохождении поворотов и торможении на обледенелой дороге.

Вместе с тем, глубокие периферические и поперечные канавки протектора прекрасно справляются с отводом воды и грязи из пятна контакта шины с дорогой, что не только значительно повышает безопасную езду по мокрым дорогам, но и снижает. По сравнению с EuroFrost 2 (слева), «тройка» улучшила все критичные для европейской зимы показатели риск буксования. По сравнению с предшественницей, в шине EuroFrost 3 значительно снизился риск возникновения аквапланирования — продольного и особенно поперечного. Кроме того, новая шина стала более комфортабельной и износостойкой, что несомненно оценит потребитель.


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