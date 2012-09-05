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Для платной игры необходима регистрация — создание аккаунта на сайте онлайн-казино Азино 777 с указанием логина и пароля. Принимая подобное решение, гемблер соглашается с правилами и условиями заведения, действующими на момент регистрации. Поэтому ознакомление с ними — обязательный предварительный этап перед регистрацией.

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