Система с непосредственным исследованием производной. Допустим, на выходе автомобильного двигателя установлен датчик информации об эффективном крутящем моменте Мкр е. В качестве другого датчика использован прерыватель системы зажигания, частота импульсов которого пропорциональна скоростному режиму работы двигателя.

Системы с непосредственным исследованием производной наряду с преимуществами, заключающимися в их относительной простоте, имеют и недостатки. Наиболее существенным из них следует считать чувствительность к высокочастотным помехам, поскольку в таких системах имеются и блоки, которые по принципу действия резко усиливают высокочастотные помехи.

Система, реагирующая на знак производной. Для устранения влияния высокочастотных помех могут быть применены системы, исследующие знак производной. Данные системы не имеют дифференцирующих блоков.

Применительно к дозированию топлива автомобильного двигателя система будет работать следующим образом. Допустим, она обладает достаточным быстродействием, вследствие чего характеристика оптимизируемого параметра ge =f(GT) будет неизменна во времени, т. е. будем считать, что ее „дрейф” и искажения вследствие изменения режимов работы двигателя протекают значительно медленнее действия системы. Здесь проводить дифференцирование не обязательно, а достаточно знать отношение конечных приращений. Специальное устройство определяет знак, и в момент его изменения блок исполнения меняет знак расхода топлива. Например, система находится в определенной точке. Поиск экстремума идет в направлении увеличения часовых расходов топлива. На выходе вычислительного устройства происходит непрерывное уменьшение Ug. Так будет до тех пор, пока U g не изменит знак, после чего поиск экстремума начнется в обратном направлении.