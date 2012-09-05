Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Системы управления по критерию максимальной топливной экономичности




Системы управления по критерию максимальной топливной экономичности
24 Марта 2020
Теги: авто

Система с непосредственным исследованием производной. Допустим, на выходе автомобильного двигателя установлен датчик информации об эффективном крутящем моменте Мкр е. В качестве другого датчика использован прерыватель системы зажигания, частота импульсов которого пропорциональна скоростному режиму работы двигателя.

Системы с непосредственным исследованием производной наряду с преимуществами, заключающимися в их относительной простоте, имеют и недостатки. Наиболее существенным из них следует считать чувствительность к высокочастотным помехам, поскольку в таких системах имеются и блоки, которые по принципу действия резко усиливают высокочастотные помехи.

Система, реагирующая на знак производной. Для устранения влияния высокочастотных помех могут быть применены системы, исследующие знак производной. Данные системы не имеют дифференцирующих блоков.

Применительно к дозированию топлива автомобильного двигателя система будет работать следующим образом. Допустим, она обладает достаточным быстродействием, вследствие чего характеристика оптимизируемого параметра ge =f(GT) будет неизменна во времени, т. е. будем считать, что ее „дрейф” и искажения вследствие изменения режимов работы двигателя протекают значительно медленнее действия системы. Здесь проводить дифференцирование не обязательно, а достаточно знать отношение конечных приращений. Специальное устройство определяет знак, и в момент его изменения блок исполнения меняет знак расхода топлива. Например, система находится в определенной точке. Поиск экстремума идет в направлении увеличения часовых расходов топлива. На выходе вычислительного устройства происходит непрерывное уменьшение Ug. Так будет до тех пор, пока U g не изменит знак, после чего поиск экстремума начнется в обратном направлении.


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Интеллектуальные системы управ... - . (+30)
Электронная система управления... - . (+321)
Система автоматической адаптац... - . (+323)
Обеспечение оптимального дозир... - . (+320)
Управление давлением наддува... - . (+254)
Топ-3 лучшие модели Хендай в 2... - . (+262)
Полигонные испытания автомобил... - . (+580)
Системы с программным управлен... - . (+395)
Премиум-авто - . (+399)
Пневматический привод клапанов... - . (+177)
Особенности производства автор... - . (+88)
Управление газораспределением... - . (+123)
Управление углом опережения за... - . (+76)
Количественная оценка скорости... - . (+107)
Процесс испарения топлива... - . (+96)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке