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Система автоматической адаптации
24 Марта 2020
Теги: авто

С помощью системы автоматической адаптации обеспечивается первый минимум по критерию минимальной токсичности. Тогда удельная токсичность по одному компоненту определяется по аналогии с удельным расходом топлива и логическая структура системы адаптации сохраняется. Данное обстоятельство имеет существенное значение, так как позволяет быстро переключить систему с одного параметра адаптации на другой.

Вместе с тем надо четко представлять, что если автоматическую адаптацию по одному токсичному компоненту, например, СО, можно реализовать примерно с той же степенью сложности, как и адаптацию по топливной экономичности, то для учета суммарной токсичности необходимо, кроме дополнительных датчиков, иметь блок суммирования. Это необходимо потому, что минимальные значения токсичности для различных компонентов обеспечиваются при различных составах горючей смеси (й), а следовательно, и различных цикловых подачах топлива.

Адаптация с учетом суммарной токсичности отработавших газов может быть реализована по суммарному показателю выброса вредных веществ. С данной целью выбирается условное базовое токсичное вещество, среднесуточная предельно допустимая концентрация которого в воздухе населенных мест постоянна и не превышает 1 мг/м3. Сравнивая такую величину с санитарными нормами, получают весовую функцию действительной токсичности каждого компонента отработавших газов: СО -0,33; СН - 0,67;.N0,- 25,0; сажа - 20,0; соединения свинца - ЗВЗЗ; S02 -20; СНО-333; бензопирен - 10а. Тогда суммарная мае- а вредных веществ, которая должна минимизироваться адаптивной системой, определяется как сумма

Естественно, что практическая реализация адаптивной системы по критерию минимальной суммарной токсичности отработавших газов потребует комплекса датчиков, способных давать информацию в реальном масштабе времени и обладающих необходимым быстродействием о реальной концентрации в отработавших газах всех переменных компонентов.


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