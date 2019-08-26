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Школа Mobios
26 Ноября 2019

С развитием IT-технологий спрос на освоение профессий, связанной с данной сферой стремительно растет. Школа Mobios является центром онлайн-образования, который помогает желающим в приобретении современных и востребованных интернет-профессий. Обучение ведется дистанционно, в онлайн-режиме. Поэтому обратиться в школу можно с любой страны мира. Каждый участник пользуется здесь индивидуальным подходом. Им предлагается общение с профессионалами быстрое развитие. После завершения обучения выдается соответствующий сертификат. Здесь можно записаться на курсы по изучения веб-дизайна, веб-программирования или же курсы IT. Отдельно функционирует школа IT для более глубокого изучения данной профессии.

Школа Mobios https://mobios.school/ предлагает каждому желающему официальное подтверждение полученных знаний. Для этого выпускникам выдаются сертификаты. Педагоги школы обладают огромным опытом обучения по всем перечисленным курсам. Студент самостоятельно выбирает удобное для занятий время суток. Это позволяет совмещать курсы с учебой, работой и т.д. Каждый ученик получает индивидуального преподавателя, который предоставит необходимые консультации, займется вашим обучением и проверит ваши работы. Разработка каждого курса осуществлялась с учетом последних тенденций и современных технологических новинок.

Огромное место в процессе обучения занимают практические занятия. Ученикам предоставляется возможность создавать проекты в реально действующих студиях. Такие практические занятия помогают учащимся школы заранее узнать ожидания будущих работодателей и учесть их в дальнейшем. А благодаря эффективным техникам обучения, которые используются в студии, результат достигается гораздо быстро, чем в обычных учебных заведениях. Преподаватели проводят видео-уроки, содержащие не только теоретическую, но и практическую часть. Текстовая методика предусматривает выжимку основных теоретических правил. Ошибки во время уроков разбираются детально, а ученики получают пояснение теории в процессе разбора их работ для создания портфолио.

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