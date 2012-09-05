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Шикарный автомобиль Skoda Fabia
31 Июля 2020
Теги: авто

Автомобили Skoda начали производить в Индии 16 ноября 2001 года. Skoda является частью Международного концерна 'Фольксваген' (International Volkswagen Group).

шкода фабия

Модели данного бренда в основном ориентированы на автомобили класса 'люкс' и выпускает множество моделей роскошных машин, таких как Шкода Фабия (Хэтчбек), Skoda Лаура (седан), Шкода Октавия (универсал), Шкода Октавия (седан) и Шкода Суперб (седан). Это только некоторые из автомобилей марки Skoda. На самом деле компания представляет двенадцать элитных автомобилей на индийском рынке. Конечно, все эти автомобили ориентируются на потребителей выше среднего класса и они уже закрепили прочные позиции на рынке автомобилей. Эти машины известны своим стильным внешним видом и постоянным внедрением современных технологий. Давайте обсудим характеристики и цену этих автомобилей.


Что из себя представляют такие машины?

Шкода Фабия - это роскошные модели хэтчбека, представленные этой компанией. Автомобиль открывает вам особенности мирового класса и производительности.

Автомобиль не позволит вам чувствовать себе особенным на дороге так, как это делает Шкода. Кузов спроектирован таким образом, что его грузовое пространство достаточно вместительное. Он имеет все удобства, просторный и вместительный интерьер. Это компактный автомобиль, который идеально подходит для индийских дорог.

Когда вы находитесь внутри автомобиля, то забываете, что сидите в хэтчбеке. Интерьер автомобиля позволяет вам чувствовать себя роскошно, а элегантный внешний вид новой модели выглядит впечатляюще.

фото машины

В Индии этот автомобиль доступен на бензиновых, а также дизельных двигателях. Среди них: Фабия Классик (дизель), Фабия Амбиенте (дизель), Фабия Елеганс (седан, дизель) и Фабия Елеганс (МПИ, бензин).
Шкода Фабия оснащается 1,2-литровым 75 л. с. бензиновыми и дизельными вариантами и 1,6 л 105 л. с. бензиновыми двигателями.

Этот автомобиль сконструирован так, чтобы обеспечить вас высоким уровнем комфорта и всеми функциями безопасности, такими как новые задние фары, более широкие шины, крупные передние фары, двухцветная приборная панель, руководство по эксплуатации переменного тока, компакт-диск/MP3-плеер, двойные передние подушки безопасности, ABS и двойная частота экстренного торможения, регулировка скорости мотора (ОПС), контроль торможения двигателя (ЕВС) и четырнадцатидюймовые легкосплавные диски последней разработки.

Источник фото: olegasphoto.com.ua


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