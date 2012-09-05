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Шесть причин отказаться от эксплуатации автомобиля зимой
29 Июня 2020
Теги: авто

Зимний период — наиболее опасное время для вождения автомобиля. Гололёд, снегопад, метель и морозы не способствуют комфортному и безопасному управлению транспортным средством. Именно в этот промежуток года случается наибольшее число дорожных происшествий, зачастую при этом травмируются и гибнут люди. Одни автолюбители предпочитают предоставить своим железным коням зимний отдых, другие эксплуатируют их на протяжении всего года. В каких случаях лучше отказаться от зимнего вождения и пересесть на общественный транспорт?

Если автомобиль не является частью трудовой деятельности и не служит источником дохода, то его эксплуатацию зимой вряд ли можно назвать обоснованной. Причин к этому, как минимум, шесть:

Во-первых, комплект зимней резины стоит недёшево, плюс расходы на услуги шиномонтажа. Сумма получается внушительная. Понятно, что комплект зимних колёс не каждый сезон покупается, но и разовая покупка денег стоит немалых.

Во-вторых, при отказе от зимней езды можно существенно сэкономить на страховке. Благо, что страховаться можно на любой срок, хоть на три месяца. Регулярное повышение цен страховщиками — ещё один плюс в пользу экономии.

В-третьих, зимняя стоянка убережёт авто от дорожных реагентов, безжалостно «съедающих» кузовное, и не только, железо и портящих лакокрасочное покрытие. Без контакта с этой химией автомобиль дольше сохранит товарный вид и вам не придется пользоваться услугами кузовного ремонта автомобиля.

В-четвёртых, шансы попасть в аварию по причине скользкой дороги и прочих зимних сюрпризов сводятся к нулю.


В-пятых, отказавшись от зимних поездок, не придётся ежедневно отскребать машину от снега и льда и садиться в холодный салон. Да и времени на дорогу посредством общественного транспорта уходит значительно меньше, нежели на автомобиле.

В-шестых, расход топлива в зимний период прилично увеличивается. Связано это и с необходимостью прогрева двигателя перед выездом, и с работающими в полную силу системами обогрева, да и снег создаёт машине большое сопротивление при езде, что неизбежно повышает аппетиты авто.

В целом, совокупность экономии в денежном эквиваленте получается очень даже существенной, а в моральном плане (нервы, безопасность, время) — бесценна.

Конечно, есть в зимних каникулах для автомобиля и минусы. Пожалуй, самый значительный — некоторая потеря мобильности. Но учитывая перечисленные преимущества, эту потерю можно и пережить.


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