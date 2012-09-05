Перед приобретением автомобиля, необходимо проверить ее историю. Сделать это можно через веб-сайт Автокод очень легко и быстро. Покупатели могут не искать VIN-код. Достаточно указать в форме поиска государственный номера авто. После этого на вашем экране появится подробный отчет, составленный на основе данных из базы ГИБДД, а также иных официальных источников. Такая информация поможет покупателю избежать проблем с законом при покупке ТС. На формирование полного отчета требуется не более пяти мин. В нем будут собрана информация по данным проведенных ПТС, регистрационным действиям, пробегам, ДТП, расчетам ремонтно-страховых работ, ограничениям ГИБДД, угонах, залогах, использованию в качестве такси, утилизации, штрафах, ОСАГО, техосмотрах, объявлениям по продаже и т.д.



Чтобы пробить машину по номеру через Автокод, совсем необязательно покидать стены родного жилища. Формирование отчета происходит в онлайн-режиме. Кроме этого сервис высылает ссылку отчета на ваш электронный почтовый адрес. Важность выполнения проверки обусловлено необходимостью удостовериться в добросовестности продавца и юридической чистоте ТС. Авто является технически сложным изделием. Поэтому сравнивать покупку такого дорогостоящего транспорта с приобретением других товаров нельзя. Поэтому он требует тщательной юридической, технической и визуальной проверки перед оформлением сделки купли/продажи.



Часто происходит так, что продавцы скрывают от покупателей важные детали, в том числе факты ДТП, корректировку пробега, проблемы с коробками передач или же двигателями. Встречаются и гораздо худшие ситуации. Перекупщики делают перешивку руля и перетяжку салона. Даже если авто попало в серьезнейшее ДТП, они восстанавливают ТС даже в случае нарушения геометрии авто. Не представляет для них проблему и если сработали имеющиеся в каждом ТС подушки безопасности. Если вы попадетесь на удочку таких мошенников и приобретете непроверенное авто, готовьтесь к последствиям.



Самым лучшим вариантом будет проведение дорогостоящего ремонта коробки переда, двигателя, других узлов и деталей. А в худшем случае, вы ставите под риск вашу жизнь. Повторное ДТП на подобных авто может закончиться летальным исходом, так как подушки безопасности, как правило, не сработают. Не менее важным фактором является юридическая составляющая покупки вторичного автомобиля. Даже модели в отличном состоянии без соответствующего юридического подтверждения могут создать уйму проблем. Некоторые из них находятся в угоне. Другие имеют ограничения при регистрации. Постановка таких авто на учет невозможна.

