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Сделай выбор
9 Июля 2019
Теги: авто

VW Touran

Скромная, но привлекательная внешность. Хорошее сочетание управляемости и плавности хода. Этот минивэн - первый семиместный на базе машины гольф-класса, с легко трансформируемым салоном. Сиденья третьего ряда приемлемы и для взрослых. Имеет обширную линейку двигателей - от бензинового объемом 1,6 л. до 2,2Dti

Opel Zafira

Под невыразительной внешностью скрывается автомобиль с отличным набором ходовых качеств. Особенно нужно отметить редкую для минивэна управляемость. Сиденья третьего ряда для взрослых тесноваты, но при складывании обоих задних рядов образуется огромный грузовой отсек объемом в два кубометра, что очень удобно. Например, можно купить моющие средства оптом и не заказывать специальный транспорт.

Renault Scenic II

Наследник самого успешного компактного минивэна. Единственный среди аналогов, выпускающийся в двух вариантах колесной базы: короткий пятиместный и длинный семиместный. Внешность - яркая, если не сказать вызывающая, но менее экстравагантная по отношению к Multipla.

Toyota Corolla Rumion

Пока инженеры думают над тем, какими должны выглядеть автомобили будущего, Япония двумя руками голосует за «кирпичи». Вот таких Corolla Rumion (новая Toyota ЬВ) там собираются продавать в месяц не менее 3500. При габаритах 4215х 1760x1630 мм и весе 1320 кг у такого «японца» в топ-версии S Aero Tourer 1,8-литровый мотор (136 л.с.), вариатор Super CVT-i с семью фиксированными ступенями и возможностью их переключать подрулевыми лепестками, полный привод. И цена 2,1 млн йен ($18 309). А вообще на Rumion она начинается с 1,6 млн ($13 949). Обратите внимание: спинки задних сидений легко укладываются строго вровень с полом багажного отсека. Так что схемы трансформации салона со «ступеньками», предлагаемые у нас за такие деньги, смело отнесем к каменному веку.

 

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