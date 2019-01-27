На завод, принадлежащий Франко Сбарро в Тюилери де Грандсон, приезжают состоятельные автомобильные фанаты. Они заказывают понравившиеся им оригинальные модели. Последним творением Сбарро, владеющим кроме завода еще школой дизайна, стала модель, внешне напоминающая АНа Иотео. На двухместном родстере 1з51та установлены две последовательно соединенные У-образные «шестерки» от модели АИа Иотео-164 общей мощностью 500 л.с. Таким образом, модель Ьята массой 1200 кг, с базой 3,8 м, эффектным дизайном получилась весьма агрессивной.

Германия

За аббревиатурой SMS скрывается гоночная команда Shmidt-Motorsport, которая активно участвует в раллийных и кольцевых соревнованиях. SMS предлагает и свои услуги по доводке автомобилей Volkswagen и Audi. Новинкой фирмы является модель «S6 Revo» с двигателем мощностью 303 л.с. Она изготовляется на базе автомобиля Audi- А6 turbo. За 25300 немецких марок клиент приобретает оригинальную машину с переделанным шасси и кузовом, алюминиевыми дисками колес, другими аксессуарами. Мощность двигателя повышается до 375 л.с. За дополнительную плату фирма сертифицирует покупаемый у нее экземпляр в Совете технического контроля. По техническим причинам модели с автоматической коробкой передач поставляются лишь с двигателем мощностью 274 л.с.

Spectre Великобритания

Новая фирма Spectre из города Дорсета принадлежащая известному британскому изготовителю автомобилей GT Developments, предлагает двухместное купе «К42» с центрально расположенной V-образной «восьмеркой» Ford, которая при рабочем объеме 4,6 л развивает мощность 355 л.с. Кузов имеет яркую спортивную внешность и изготовляется из алюминия и стеклопластика. Рама выполнена из сотовых алюминиевых панелей, связанных между собой трубчатыми элементами. Поскольку масса модели «R42» составляет всего 1050 кг, она обладает превосходными скоростными качествами: разгон с места до 100 км/ч всего за 4 с, максимальная скорость - 290 км/ч.