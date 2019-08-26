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Самые полезные инновации в онлайн казино
31 Октября 2019
Теги: Игры

Индустрия онлайн-гемблинга всегда приносила огромные доходы. По открытым данным в 2011 году капитализация этого рынка составила 30,0 млрд. долларов. В 2017 эта цифра достигла 45,8 миллиарда. По этому году данных пока нет, но есть прогноз: в 2024 году общая капитализация рынка онлайн-игр может приблизиться к 94,4 млрд.долларов.

Это бурный рост и огромные перспективы привлекают инвестиции. Возникают новые компании по разработке игрового ПО, появляются десятки онлайн-казино.

Каждый игрок на этом рынке ищет новых пользователей, старается привлечь их на свои ресурсы. Разработчики ПО стараются выдержать огромную конкуренцию. А операторы пытаются поднять рейтинги казино онлайн. Всем нужны новые решения, потому что выпускать слоты, которые в принципе меняют только графическую оболочку бесперспективно.

В этом году четко наметились тренды, по которым будет двигаться эта индустрия в ближайшие годы. Их основа – недавние разработки и идеи, которые уже нам знакомы.


Виртуальная и дополненная реальность

Эти технологии уже применяются в других сферах: кино, медицина, обучение, военное дело. Уже есть первые попытки применить ее к онлайн-играм. Пока впереди шведская компания Net Entertainment. Она уже принялась за разработку VR-слотов.

Производители программного обеспечения и оборудования уже выпускают рабочие аксессуары. Уже в продаже:

·        Игровой шлем Oculus Rift;

·        Приставка Playstation VR;

·        Очки Samsung Gear VR.

Появились первые виртуальные интернет-казино. Пока их только два: Casino VR и Slot Million VR, но за их работой пристально следят другие операторы, потихоньку готовясь к внедрению таких технологий.

Рейтинги онлайн казино, которые используют VR, растут. Это вынудит других операторов быстрее принимать решения.


Совершенствование мобильных платформ

Игры на мобильных платформах уже обогнали консоли и ПК по доходности и увеличивают отрыв дальше. Этот тренд резко стартовал, но уже показал свои возможности.

Если вначале разработчики и операторы ограничивались играми для мобильных казино, то теперь они используют возможности мессенджеров, таких как Telegram и соцсетей: facebook, OK и других.

Игры на мобильных платформах начали появляться и в смарт-часах. Первые разработки выпустила компания Microgaming. Пока это небольшой 3-барабанный слот. Однако, эта идея – начало нового направления с большими возможностями для инвесторов.

Начало игровой эры

Такие инновационные идеи постепенно делают азартные игры более доступными. Это ставит новые задачи по обеспечению безопасности, юридической легализации игр в разных странах, повышению пропускной возможности интерент-соединения и покрытия.

Эти задачи активно решаются. В результате мы получим быстрый простой доступ к таким развлечениям везде: дома, на работе, в дороге. 



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