Хорошо проводить время можно везде и даже во время путешествия. Особенно если это экскурсии в Брюгге из Парижа. Несмотря на то, что придется провести от 2,5 до 3 часов в пути из Парижа, маршрутом предусмотрена небольшая остановка для перекуса. Проезжая живописными местами загородных дорог Парижа, можно услышать увлекательную историю экскурсовода самого древнего города Брюгге, который еще называют второй Венецией.

Курортные места пригорода Парижа не менее увлекательны. Их можно посетить при поездке из Парижа в Нормандию. Украинцы, которые однажды посетили эти места, советуют посетить Нормандию.





Поездка в Нормандию

Одной поездки в эти удивительные места не достаточно. Она является самой старой провинцией Франции. Этот сельскохозяйственный регион раскроет объятия перед своими гостями и всегда предложит свежее молоко, сыр, яблоки, кальвадос. Путешествие по этим окрестностям идеально на автомобиле. Вокруг открываются просторы нормандских пейзажей, яблоневых садов, полей с нормандскими овечками и лесами. Поездка увлекательна в любое время года, но самое красивое время весеннее, когда все поля изумрудно-зеленые.

Проезжая по живописным местам можно посетить старые аббатства. Строения некоторых не отличаются уникальной архитектурой, но большую ценность представляет то, что отстроены они были практически сто, а то и тысячи лет назад. Прикасаясь к этим старинным стенам, прикасаешься к истории, которая хранит сотни тайн. Даже не стоит задумываться, можно смело отправляться в путешествие по Нормандии, чтобы посетить эти старинные аббатства:

- Duclair;

- St-Martin-de-Boscherville;

- развалины Жьюмьен, которые имеют свою уникальную предысторию.

Путешествие в Нормандию впечатляет тем, что здесь нет толпы туристов и жизнь течет своей чередой. Даже в курортных городках Тувиль и Довиль. Здесь можно попробовать свежих морепродуктов и насладиться дегустацией местных напитков. В Нормандию обязательно нужно ехать.





Средневековый город Брюгге

Обязательно навестить Брюгге также рекомендуют те, кто уже побывал в этих уникальных местах. Город Брюгге рад гостям и обязательно встретит их вкусными блюдами и сладостями. Самая распространенная еда, картошка фри и мидии, нравится многим. То же можно сказать и о шоколаде, который обязательно нужно попробовать, даже если находишься на диете.

Путешествие по каналам Брюгге напомнит туристам путешествие по Венеции. Эта прогулка увлекательна, также как и самая романтическая поездка на сказочной карете с переодетыми лакеями. Такие прогулки созданы для того, чтобы радовать своих вторых половинок сюрпризами.

Если отправляться в путешествие с группой туристов и гидом, то на прогулку будет отведено до 6 часов и этого времени будет достаточно чтобы познакомиться с этим средневековым миром. Однако если хочется прогуляться улочками как можно дольше, то лучше отправляться на автомобиле самостоятельно.



