Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Самые незабываемые экскурсии из Парижа в пригород




Самые незабываемые экскурсии из Парижа в пригород
11 Февраля 2020

Хорошо проводить время можно везде и даже во время путешествия. Особенно если это экскурсии в Брюгге из Парижа. Несмотря на то, что придется провести от 2,5 до 3 часов в пути из Парижа, маршрутом предусмотрена небольшая остановка для перекуса. Проезжая живописными местами загородных дорог Парижа, можно услышать увлекательную историю экскурсовода самого древнего города Брюгге, который еще называют второй Венецией.

Курортные места пригорода Парижа не менее увлекательны. Их можно посетить при поездке из Парижа в Нормандию. Украинцы, которые однажды посетили эти места, советуют посетить Нормандию.


Поездка в Нормандию

Одной поездки в эти удивительные места не достаточно. Она является самой старой провинцией Франции. Этот сельскохозяйственный регион раскроет объятия перед своими гостями и всегда предложит свежее молоко, сыр, яблоки, кальвадос. Путешествие по этим окрестностям идеально на автомобиле. Вокруг открываются просторы нормандских пейзажей, яблоневых садов, полей с нормандскими овечками и лесами. Поездка увлекательна в любое время года, но самое красивое время весеннее, когда все поля изумрудно-зеленые.

Проезжая по живописным местам можно посетить старые аббатства. Строения некоторых не отличаются уникальной архитектурой, но большую ценность представляет то, что отстроены они были практически сто, а то и тысячи лет назад. Прикасаясь к этим старинным стенам, прикасаешься к истории, которая хранит сотни тайн. Даже не стоит задумываться, можно смело отправляться в путешествие по Нормандии, чтобы посетить эти старинные аббатства:

- Duclair;

- St-Martin-de-Boscherville;

- развалины Жьюмьен, которые имеют свою уникальную предысторию.

Путешествие в Нормандию впечатляет тем, что здесь нет толпы туристов и жизнь течет своей чередой. Даже в курортных городках Тувиль и Довиль. Здесь можно попробовать свежих морепродуктов и насладиться дегустацией местных напитков. В Нормандию обязательно нужно ехать.


Средневековый город Брюгге

Обязательно навестить Брюгге также рекомендуют те, кто уже побывал в этих уникальных местах. Город Брюгге рад гостям и обязательно встретит их вкусными блюдами и сладостями. Самая распространенная еда, картошка фри и мидии, нравится многим. То же можно сказать и о шоколаде, который обязательно нужно попробовать, даже если находишься на диете.

Путешествие по каналам Брюгге напомнит туристам путешествие по Венеции. Эта прогулка увлекательна, также как и самая романтическая поездка на сказочной карете с переодетыми лакеями. Такие прогулки созданы для того, чтобы радовать своих вторых половинок сюрпризами.

Если отправляться в путешествие с группой туристов и гидом, то на прогулку будет отведено до 6 часов и этого времени будет достаточно чтобы познакомиться с этим средневековым миром. Однако если хочется прогуляться улочками как можно дольше, то лучше отправляться на автомобиле самостоятельно.


.

Поделиться ссылкой
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 5 часов назад
Путеводитель по Улан-Батору и ... - Позавчера
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 3 дня назад
Самуи (Путеводитель)... - 3 дня назад
Иркутск (путеводитель)... - 5 дней назад
Порт Байкал (путеводитель)... - 6 дней назад
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 7 дней назад
Спроси большого начальника ГАИ... - 7 дней назад
Автошоу в Киеве 2012... - 9 дней назад
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 15:39, 7 Октября 2019
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке