Репликар Rush Ахима Горгуса признан одной из лучших и наиболее мощных современных копий легендарного британского автомобиля Lotus Super Seven. В достаточно тесном моторном отсеке Горгус умудрился разместить двигатель Rover V8, мощность которого после форсировки поднялась до 350 л.с.

В стандартном исполнении автомобиль предлагается с традиционным для этой модели 4- цилиндровым мотором Ford рабочим объемом 1,8 л мощностью 115 л.с. Машину можно купить за 50000 немецких марок в полностью собраном виде или в виде набора-конструктора, который предлагается в двух вариантах: самый простой стоит 8660 марок, наиболее полный -12080 марок. Achim Gorgus Siemensstrasse 6 75334 Straubenhardt

Небольшая фирма Александра Зайера является самым крупным в Германии производителем репликаров. Выпускаются несколько моделей. Свою деятельность Зайер начал в 1981 году с создания копии английского спортивного MG 50-х годов, которая предлагается и сегодня под названием Saier MG TDS. Кроме этого Saier выпускает свой самый престижный Tomaszo-SSK, повторяющий внешность легендарного Mercedes-Benz SSK 30-годов, и реплику британского АС Cobra с двигателями V6 или V8, а также два спортивных Porsche 356 и 356 Speedster с пластмассовыми кузовами. Полностью самостоятельной разработкой Saier является спортивный багги.