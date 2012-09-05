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Рулевое управление “Cadillac”
13 Марта 2019
Теги: авто

Рулевое управление “Cadillac” необычно. Оно носит название “Magnasteer III”. Его жесткостью управляет электроника с помощью электромагнитов. Сидящий на заднем диване представитель “General Motors” пояснил, что в сравнении с прежними системами “Magnasteer III” чуть более чувствительно. Но его главное преимущество в другом: оно идеально совмещается со “StabiliTrak”.

Быстрый разгон, торможение, вновь разгон и снова торможение. Вот в таком прерывистом режиме приходилось идти по левому ряду. Автоматическая КПП "Hydramatic 4Т-80Е”, образно говоря, осознала, что я уже не тот тихоня, который не спеша плелся по городским улицам. Словно кто-то псрещелкнул несуществующую клавишу из “экономичного” режима в “спортивный”. Прежний вальяжный седан в мгновение ока исчез без следа. Сейчас “Cadillac” резко и зло отзывался на малейшее нажатие педали акселератора. Стрелка тахометра поселилась возле красной зоны. Переключения передач стали ощутимо жестче и резче. Автомобиль, подчиняясь желанию водителя, полностью сменил характер. В момент резкого торможения “автомат” успевал быстро переключиться на одну ступень вниз, осаживая автомобиль двигателем (у КПП есть электронный “осведомитель” в тормозной системе). После таких испытаний обязательно загляните на СТО https://service-vostok.ru/uslugi/remont-avtomobilei-pezho/ и пройдите диагностику. Это поможет выявить неполадки и своевременно устранить их.

Наконец, дорога почти свободна... А вдруг “Кэдди” быстро не поедет? Вдруг, как на большинстве заокеанских моделей, после 180 км/ч сработает ограничитель? Пустые страхи. В роли ограничителя выступило идущее под двести спорткупе. Его водитель не собирался ехать быстрее и принял вправо. Выжимаю до конца акселератор. Автомобиль чуть дрогнул - даже на такой скорости “автомат” успевает подоткнуть пониженную передачу. А дальше - солидное ускорение: 210, 220, 230... Ну, хватит дорожного хулиганства. Хотя “STS” был готов набирать скорость и дальше... Честное слово, этот напористый янки сумел влезть в закрытый клуб “Европейский Седан Высшего Класса”!

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