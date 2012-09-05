Высококвалифицированные специалисты Телефраст выполняют качественную диагностику и дальнейший ремонт любых модификаций принтеров мировых брендов. Многолетний опыт позволяет мастерам безошибочно выявить любые неполадки и устранить их в минимальные сроки. Подобным образом возможно отремонтировать принтер в день, когда клиент обратиться. В крайнем случае к следующему дню вы получите исправный принтер, который будет работать бесперебойно. Кроме этого компания внедрила услугу выезда мастеров на дома или же в офисы заказчиков. Это позволяет экономить немало времени и добиться желаемой результативности в кратчайшие сроки с максимальным удобством для клиента.



Заказать ремонт принтеров (Минск) желающие смогут через веб-сайт Телефраст, воспользовавшись онлайн-формой. Также можно связаться с менеджером по телефону. Следует учесть, что мастера компании выполняют ремонт принтеров по указанным заказчикам адресам. Поэтому необязательно ходить в мастерскую и тратить на это время или же средства. Мастерская предлагает дополнительные скидки на ремонт принтеров. Пенсионеры могут воспользоваться услугами с трехпроцентной скидкой. А для получения 20-процентной скидки необходимо предъявить буклет, в котором будет специальное предложение. Также подобные скидки предоставляются заказчикам, пользующимся онлайн-формой. Если клиент обратиться в мастерскую повторно, может рассчитывать на получение 30-процентной скидки. Чтобы уточнить детали касательно спецпредложений по скидкам, нужно обратиться к менеджеру Телефраст.



Принтеры имеют типовые неисправности, с которыми часто сталкиваются пользователи. Иногда они не захватывают в процессе печати листы. Причиной этому является неисправность муфты, подающей бумагу или же ролика. Устранить проблему можно путем восстановления или же замены неисправной детали. Иногда оборудование издает посторонние звуки при печати. Это говорит об отсутствии смазки на разных вращающихся деталях. Смазку нужно восстановить. Если заминается бумага, узел подачи бумаги неисправен. Придется менять или же ремонтировать деталь. О загрязнении датчика или же зависании флажка регистратора говорит ошибка про замятие бумаги, однако проблема отсутствует. Нужно почистить или же заменить перечисленные детали. Также на бумаге иногда остаются черные полосы после печати. Связано это с неисправностями картриджа или же его загрязнением. Придется почистить деталь или же заменить его. В случае появления светлых полос недостает тонера или же в оптике накопилась грязь. Также причиной могут быть неполадки блока проявки или же в коротроне. Нужно будет отремонтировать картридж и коротрона.

