Существует небольшая разница в цене. В Европе “Passat VR5” стоит примерно на 5% дешевле “Passat 1.8 Turbo”. Умы покупателей заняты нелегким выбором. А что творится в головах бедных “серых” продавцов из России? Один такой московский негоциант, недолго думая, просто совершил рокировку цен: на его площадке “VR5” стоит на $1.500 дороже “1.8 Turbo”. Можно понять человека. Как так? Под капотом на один цилиндр больше, а машина стоит дешевле. Непорядок...

Система постоянного полного привода “Syncro”, повышающая цену автомобиля примерно на $2.300, стоит своих денег до последнего цента. Он часто выручает даже на ровных и чистых немецких автобанах.

...Вчера, за рулем переднеприводного “Golf”, я очень внимательно следил за знаками, предупреждающими о боковом ветре. Все потому, что в начале поездки едва не угодил в отбойник из-за внезапного порыва. И сегодня, сидя в полноприводном “Passat”, осторожничал. Совершенно напрасно, как выяснилось. Вот автобан из поросшей лесом низины выскочил в чистое поле. Полосатый конус- флажок на обочине (у нас их встретишь только на аэродромах) раздувался от наполнявшего его ветра. Идущую впереди машину заметно повело в сторону. Мой же “Passat Syncro” вел себя так, словно был примагничен к дороге.