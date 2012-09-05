Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Работа системы ЭРА ГЛОНАСС




Работа системы ЭРА ГЛОНАСС
16 Мая 2018
Теги: ГЛОНАСС

Использование комплекса оборудования ЭРА ГЛОНАСС обязательно на территории РФ с 2018 года и касается всех новых автомобилей, собранных или завезенных на территорию страны. В противном случае владельца транспортного средства ждут штрафные санкции. Система ГЛОНАСС призвана повысить безопасность дорожного движения, так как позволяет оперативно информировать оператора при внештатных ситуациях в ручном или автоматическом режиме.

В комплектацию оборудования входит система навигации, отражающая местоположение транспортного средства с высокой точностью, устройства для обмена информации, индикаторы, тревожная кнопка. За работу системы отвечает блок электроники с энергонезависимой памятью. Местоположение автомобиля и его текущее состояние отслеживается оператором, который при необходимости может вызвать экстренные службы.

Технология работы комплекса ЭРА ГЛОНАСС

Установка комплекса оборудования и его настройка выполняются в специализированных центрах, имеющих разрешение на выполнение подобных работ. В Санкт-Петербурге подобные услуги предоставляет компания ЗАО «Этим», специалисты которой обладают большим опытом и знаниями, а цех оснащен профессиональным оборудованием.

Технология работы комплекса заключается в следующем:

• Транспортное средство постоянно находится в зоне видимости диспетчерского центра в соответствии с информацией от спутниковой системы навигации.

• При наезде на препятствие, аварийной ситуации, срабатывании подушек безопасности в автоматическом режиме активируется тревожная кнопка.

• Владелец автомобиля или пассажир могут в ручном режиме вызвать помощь, просто нажав кнопку на панели.

• Диспетчерский центр связывается с людьми в автомобиле, выясняет причину срабатывания кнопки и направляет к месту аварии экстренные службы, если требуется помощь.

• При отсутствии связи с водителем экстренные службы направляются в любом случае.

Точность определения координат находится в пределах 15 метров и является вполне достаточной для системы. Использование комплекса оборудования не гарантирует безопасность водителя и пассажиров, но существенно снижает время до получения необходимой помощи.

Компания ЗАО «Этим» осуществляет установку и настройку оборудования на территории Санкт-Петербурга для жителей региона и соседних областей. Стоимость услуги зависит от марки и модели системы и доступна для большинства заказчиков. Мы гарантируем работоспособность техники в любых условиях и выдаем сертификаты на установленное оборудование.

.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке