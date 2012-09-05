Использование
комплекса оборудования ЭРА ГЛОНАСС обязательно на территории РФ с 2018
года и касается всех новых автомобилей, собранных или завезенных на
территорию страны. В противном случае владельца транспортного средства
ждут штрафные санкции. Система ГЛОНАСС призвана повысить безопасность
дорожного движения, так как позволяет оперативно информировать оператора
при внештатных ситуациях в ручном или автоматическом режиме.
В
комплектацию оборудования входит система навигации, отражающая
местоположение транспортного средства с высокой точностью, устройства
для обмена информации, индикаторы, тревожная кнопка. За работу системы
отвечает блок электроники с энергонезависимой памятью. Местоположение
автомобиля и его текущее состояние отслеживается оператором, который при
необходимости может вызвать экстренные службы.
Технология работы комплекса ЭРА ГЛОНАСС
Установка
комплекса оборудования и его настройка выполняются в специализированных
центрах, имеющих разрешение на выполнение подобных работ. В
Санкт-Петербурге подобные услуги предоставляет компания ЗАО «Этим»,
специалисты которой обладают большим опытом и знаниями, а цех оснащен
профессиональным оборудованием.
Технология работы комплекса заключается в следующем:
•
Транспортное средство постоянно находится в зоне видимости
диспетчерского центра в соответствии с информацией от спутниковой
системы навигации.
• При наезде на препятствие, аварийной ситуации,
срабатывании подушек безопасности в автоматическом режиме активируется
тревожная кнопка.
• Владелец автомобиля или пассажир могут в ручном режиме вызвать помощь, просто нажав кнопку на панели.
•
Диспетчерский центр связывается с людьми в автомобиле, выясняет причину
срабатывания кнопки и направляет к месту аварии экстренные службы, если
требуется помощь.
• При отсутствии связи с водителем экстренные службы направляются в любом случае.
Точность
определения координат находится в пределах 15 метров и является вполне
достаточной для системы. Использование комплекса оборудования не
гарантирует безопасность водителя и пассажиров, но существенно снижает
время до получения необходимой помощи.
Компания ЗАО «Этим»
осуществляет установку и настройку оборудования на территории
Санкт-Петербурга для жителей региона и соседних областей. Стоимость
услуги зависит от марки и модели системы и доступна для большинства
заказчиков. Мы гарантируем работоспособность техники в любых условиях и
выдаем сертификаты на установленное оборудование.