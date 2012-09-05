Использование комплекса оборудования ЭРА ГЛОНАСС обязательно на территории РФ с 2018 года и касается всех новых автомобилей, собранных или завезенных на территорию страны. В противном случае владельца транспортного средства ждут штрафные санкции. Система ГЛОНАСС призвана повысить безопасность дорожного движения, так как позволяет оперативно информировать оператора при внештатных ситуациях в ручном или автоматическом режиме.



В комплектацию оборудования входит система навигации, отражающая местоположение транспортного средства с высокой точностью, устройства для обмена информации, индикаторы, тревожная кнопка. За работу системы отвечает блок электроники с энергонезависимой памятью. Местоположение автомобиля и его текущее состояние отслеживается оператором, который при необходимости может вызвать экстренные службы.



Технология работы комплекса ЭРА ГЛОНАСС



Установка комплекса оборудования и его настройка выполняются в специализированных центрах, имеющих разрешение на выполнение подобных работ. В Санкт-Петербурге подобные услуги предоставляет компания ЗАО «Этим», специалисты которой обладают большим опытом и знаниями, а цех оснащен профессиональным оборудованием.



Технология работы комплекса заключается в следующем:



• Транспортное средство постоянно находится в зоне видимости диспетчерского центра в соответствии с информацией от спутниковой системы навигации.



• При наезде на препятствие, аварийной ситуации, срабатывании подушек безопасности в автоматическом режиме активируется тревожная кнопка.



• Владелец автомобиля или пассажир могут в ручном режиме вызвать помощь, просто нажав кнопку на панели.



• Диспетчерский центр связывается с людьми в автомобиле, выясняет причину срабатывания кнопки и направляет к месту аварии экстренные службы, если требуется помощь.



• При отсутствии связи с водителем экстренные службы направляются в любом случае.



Точность определения координат находится в пределах 15 метров и является вполне достаточной для системы. Использование комплекса оборудования не гарантирует безопасность водителя и пассажиров, но существенно снижает время до получения необходимой помощи.



Компания ЗАО «Этим» осуществляет установку и настройку оборудования на территории Санкт-Петербурга для жителей региона и соседних областей. Стоимость услуги зависит от марки и модели системы и доступна для большинства заказчиков. Мы гарантируем работоспособность техники в любых условиях и выдаем сертификаты на установленное оборудование.

