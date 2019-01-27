Сегодня каждый домовладелец старается установить в собственном жилище поливинилхлоридные окна, обладающие рядом преимуществ. Прежде всего они отличаются от традиционных древесных конструкции своим продленным сроком службы. При этом ПВХ-профили сохраняют свой первозданный вид и отличное качество на протяжении всего эксплуатационного периода, чего нельзя сказать о старых деревянных аналогах. Подавляющее большинство производителей подобных профилей гарантируют пятнадцатилетний-двадцатилетний срок службы ПВХ-окон. Однако при надлежащем уходе и грамотной эксплуатации они прослужат и дольше.



Плюсы и минусы окон ПВХ сегодня горячо обсуждаются на различных онлайн-площадках или же специализированных форумах. Несмотря на скептический настрой некоторых потребителей, плюсов у поливинилхлоридных профилей гораздо большей. Наиболее важными среди них является надежность и непревзойденная прочность ПВХ-конструкций. Повредить такие окна путем механического воздействия довольно трудная задача, требующая немалых усилий. Выдерживают они довольно высокие нагрузки. Это касается и стеклопакетов, которыми комплектуются ПВХ-профиля. Разбить их можно только достаточно сильным ударом.



Особенно следует выделить универсальность ПВХ-окон. Благодаря этому металлопластиковые оконные системы сегодня устанавливают не только в жилых, но и в производственных или же общественных помещениях. Подходят такие профиля практически для любого случая. Благодаря легкости сборки ПВХ-конструкций, их можно установить в оконные проемы любых форм или же размеров. Не менее важными преимуществами подобных профилей является непревзойденные показатели звукоизоляции и теплоизоляции. Они не пропускают внутрь помещений уличные шумы, сокращая при этом теплопотерии. Поэтому домовладельцы могут сберечь на потреблении энергии, экономя при этом солидные суммы.



Отличаются ПВХ-окна и простотой ухаживания. Достаточно соблюсти определенные правила, чтобы они сохранили внешний вид на протяжении долгих лет и сияли чистотой. Нужно всего лишь отказаться от применения моющих средств, в которых содержатся абразивы, растворители или же кислоты. Оконные системы из ПВХ обладают высоким потенциалом для усовершенствования. С учетом собственных потребностей или же вкусов домовладелец сможет придать подобным конструкциям оригинальные формы, подобрать цвет профиля, параметры стеклопакетов. Единственным минусом ПВХ-окон является их высокая стоимость. Однако окупаются подобные затраты длительным эксплуатационным сроком изделий, не требуя при этом дополнительных расходов на ремонт или же другие сервисные услуги.

