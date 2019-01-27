Сегодня каждый домовладелец старается установить в собственном жилище
поливинилхлоридные окна, обладающие рядом преимуществ. Прежде всего они
отличаются от традиционных древесных конструкции своим продленным сроком
службы. При этом ПВХ-профили сохраняют свой первозданный вид и отличное
качество на протяжении всего эксплуатационного периода, чего нельзя
сказать о старых деревянных аналогах. Подавляющее большинство
производителей подобных профилей гарантируют
пятнадцатилетний-двадцатилетний срок службы ПВХ-окон. Однако при
надлежащем уходе и грамотной эксплуатации они прослужат и дольше.
Плюсы и минусы окон ПВХ сегодня горячо обсуждаются на различных
онлайн-площадках или же специализированных форумах. Несмотря на
скептический настрой некоторых потребителей, плюсов у поливинилхлоридных
профилей гораздо большей. Наиболее важными среди них является
надежность и непревзойденная прочность ПВХ-конструкций. Повредить такие
окна путем механического воздействия довольно трудная задача, требующая
немалых усилий. Выдерживают они довольно высокие нагрузки. Это касается и
стеклопакетов, которыми комплектуются ПВХ-профиля. Разбить их можно
только достаточно сильным ударом.
Особенно следует выделить универсальность ПВХ-окон. Благодаря этому
металлопластиковые оконные системы сегодня устанавливают не только в
жилых, но и в производственных или же общественных помещениях. Подходят
такие профиля практически для любого случая. Благодаря легкости сборки
ПВХ-конструкций, их можно установить в оконные проемы любых форм или же
размеров. Не менее важными преимуществами подобных профилей является
непревзойденные показатели звукоизоляции и теплоизоляции. Они не
пропускают внутрь помещений уличные шумы, сокращая при этом
теплопотерии. Поэтому домовладельцы могут сберечь на потреблении
энергии, экономя при этом солидные суммы.
Отличаются ПВХ-окна и простотой ухаживания. Достаточно соблюсти
определенные правила, чтобы они сохранили внешний вид на протяжении
долгих лет и сияли чистотой. Нужно всего лишь отказаться от применения
моющих средств, в которых содержатся абразивы, растворители или же
кислоты. Оконные системы из ПВХ обладают высоким потенциалом для
усовершенствования. С учетом собственных потребностей или же вкусов
домовладелец сможет придать подобным конструкциям оригинальные формы,
подобрать цвет профиля, параметры стеклопакетов. Единственным минусом
ПВХ-окон является их высокая стоимость. Однако окупаются подобные
затраты длительным эксплуатационным сроком изделий, не требуя при этом
дополнительных расходов на ремонт или же другие сервисные услуги.