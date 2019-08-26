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Proton Малайзия
26 Ноября 2019
Теги: авто

Фирма Proton, принадлежащая концерну Perusahaan Otomobil Nasional, уже пять лет представляет свою продукцию на британском автомобильном рынке. Недавно Proton решилась продавать легковые машины и в Германии. Для этого были разработаны модификации с левосторонним управлением. Успех марки в Германии пока скромный - в течение 1995 года было продано лишь 1700 автомобилей. Модели Proton производятся по технической документации Mitsubishi, поэтому и в новых моделях малайзийского предприятия “313/315", премьера которых ожидается осенью 1996 года, угадывается сходство с автомобилем Mitsubishi-Colt. На эти легковые машины устанавливаются двигатели рабочим объемом 1,3 и 1,5 л мощностью 75 и 87 л. с. соответственно. На немецком рынке Proton дебютировала с моделями серии “400" (вариант Mitsubishi- Lancer), которые в 1996 году подверглись небольшим косметическим изменениям. Появились и новые автомобили с индексами “412" и “418” с кузовами "хэтчбек" и двигателями мощностью 75 и 118 л. с. Неизменными остались модели “415" и “416”, а также вариант “420D" с дизельным двигателем. В серийное оснащение всех моделей Proton входит надувная подушка безопасности для водителя. Модель “418” оборудуется антиблокировочной тормозной системой. Выше классом стоит автомобиль Proton-Perdana, созданный на базе Mitsubishi-Eterna.

Reliant Великобритания

Небольшая британская фирма Reliant без ущерба для себя преодолела экономический кризис. Ныне выпускаются две серии автомобилей. Кроме трехколесных моделей Robin Estate, Robin Hatch и Robin Van (универсал) с 4-цилиндровыми двигателями Reliant предлагает двухместный спортивный автомобиль Scimitar Sabre. Он разработан в 1984 году итальянской студией дизайна Michelotto. На него устанавливается либо 1.4-литровый 103- сильный мотор Rover серии “К", либо 2,0-литровый Rover, но уже серии “Т” мощностью 136 л.с. Scimitar Sabre собственной массой 995 кг, оборудованный 5-ступенчатой коробкой передач, может разгоняться с места до 100 км/ч за 6,7 с. Максимальная скорость машины с двигателем большей мощности - 217 км/ч. Хотя в 1995 году производство Scimitar Sabre осталось на прежнем уровне - 250 единиц, фирма Reliant планирует в ближайшем будущем увеличить выпуск модели на 30%.


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