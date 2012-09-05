Надо заметить календарь 2007 года выглядит очень вкусно. Спустя пять лет возвращается гонка в Новороссийске. Получит прописку в чемпионате этап в Карелии, опробованный в минувшем сезоне в кубковом формате. Не забудем и обещание организаторов астраханского рейда про марш-бросок к озеру Баскунчак. А первый этап — Северный лес — уже не за горами, и, по предварительной информации, на нем ожидается внушительный европейский десант.

Чемпионат России по ралли-рейдам 2007 года 22—25 февраля, 25 28 апреля, 25—27 мая, 18—22 июля, 22—25 августа, 17—20 октября.

Северный лес (Ленинградская область), коэффициент 1 Хазорские степи (Астраханская область), 1,1 Карелия (Республика Карелия), 1 Маршрут- T000 (Волгоградская область), 1,2 Великая Калмыкия (Республика Калмыкия), 1,3 Новороссийск (Краснодарский Край), 1 Москва.

Mitsubishi L200 (Зачет Т1)

Все этапы были очень разными по характеру, но неизменно красивыми. И. за исключением ростовского хорошо организованными. С этой точки зрения прошедший чемпионат был, возможно, лучшим за всю историю российских ралли-рейдов Но, к сожалению, результаты соревнований оказались зависимыми от давления некоторых команд. В том числе и по этой причине я не планирую в следующем году участвовать в чемпионате страны по полной программе. Точно приеду на Северный лес, в дальнейшее возможно участие в отдельных этапах для тренировки или в интересах команды. А приоритет на сезон 2007 года — Кубок Европы.

Санкт-Петербург Nissan Pickup (Зачет Т1)

Мне, конечно, запомнилась эпопея по привозу Ниссана в Россию и попытка успеть стартовать на нем в Астрахани (напомним, из-за таможенных проволочек Борис пригнал пикап за считанные часы до гонки, которую, впервые оказавшись за его рулем, выиграл! Прим. ред). Думаю, что ту гонку до юкки не забуду долго. Да и в цепом наиболее сильные впечатления остались oт новой машины. Никогда прежде управление спортивным автомобилем не доставляло мне такого удовольствия! Nissan Pickup в свое время пилотировали такие великие гонщики, как Ваттанен, Шинозука Де Мечиус, и моей главной задачей было научиться на чем ездить.

