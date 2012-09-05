Немецкий бренд Liqui Moly известен автомобилиста высококачественными смазочными материалами. Масла данной марки сегодня пользуются особым спросом и популярностью. Особенно следует выделить трансмиссионное масло Ликви Моли, которое отличается безупречным качеством. До поступления в продажу вся продукция данного бренда, в том числе и трансмиссионные масла проходят жесткие полевые и лабораторные испытания. Отдельно выполняется сертификационная процедура продукции. Она должна подтвердить соответствие показателей стандартам качества международного уровня. Поэтому смазочные материалы данной марки в ежедневной эксплуатации демонстрируют разные достоинства.



Благодаря трансмиссионным маслам данной марки снижается трение между компонентами трансмиссии, предотвращается преждевременный износ деталей, обеспечивается защита от коррозионных процессов, снижается уровень вибрации и рабочего шума, эффективно отводится тепло, благодаря чему детали защищены от перегрева. Переключение передач происходит быстро и легко. Во время работы трансмиссии не происходит вспенивание. Через официальный веб-сайт Liqui Moly желающие смогут приобрести любое трансмиссионное масло в соответствии с требованиями и характеристиками конкретной модели авто или еж спецтехники. Поставляются масла в пластиковых упаковках разного объема.



Кроме этого Liqui Moly предлагает присадка в КПП немецкого качества, которые необходимы для обслуживания каждого авто. Они имеют уникальный состав со специальными компонентами, отвечающими за восстановление эластичности уплотнителей и резиновых частей КПП. Кроме этого присадки Ликви Моли при использовании очищают каналы, находящиеся в передаточном отсеке. Это улучшает работу всей системы. Регулярное использование присадок помогает продлить эксплуатационный срок КПП. Также снижаются издержки, необходимые для ремонтных работ.



Использование присадок рекомендовано после каждой замены масла. Благодаря специальным компонентам такое средство вызывает набухание разных эластомерных, в том числе резиновых уплотнений. При этом снижается их твердость. Это способствует лучшему удерживанию прокладками и сальниками используемых рабочих жидкостей. Кроме этого, данное средство имеет очищающий эффект, поддерживая отмытые загрязнения в безопасном и взвешенном состоянии. Агрегату такие загрязнения вреда не наносят. Содержатся в присадке и антиокислители, за счет которых продлевается эксплуатационный срок масел.