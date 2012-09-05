В этой статье мы представим обзор видов автомобильных транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров, и обсудим характеристики грузопассажирского микроавтобуса Газ Соболь.





Как выбрать автобус?

Выбирая тип и модель коммерческого транспорта, стоит руководствоваться факторами:

минимальные издержки для перевозок пассажиров и грузов;

уровень качества услуг, устраивающий пассажиров, и соответствующий правилам транспортировки соответствующих грузов;

максимальный доход, полученный перевозчиком.

Определение необходимого типа транспортного средства, на конкретном направлении и в условиях эксплуатации, сводится к определению количества мест, выбору бренда и модели, основных критериев транспортной деятельности: эксплуатационных, технических и экономических. Правильно выбранный класс автобуса по числу мест и правильно выполненный расчет по определению числа транспортных средств на маршруте, определяют качество сервиса, и эффективность работы автопарка.

Подбирая конкретную модель транспорта, стоит уделить особое внимание легкости ухода, наличию профильных автосервисов, доступной цене деталей, их свободная продажа или взаимозаменяемость, на аналоги от других производителей.





Типы автобусов

Выбирая класс машины необходимо учитывать: число мест, расстояние перевозок, направления движения, дорожные условия, графики и режимы движения, условия эксплуатации и климатические особенности. Обязательно следует добавить:

дополнительную безопасность, предполагающую оснащение салона креслами, соответствующими требованиям и режиму перевозки, оборудование свободно доступными аварийными дверями и люками;

конструктивные особенности, к которым относятся: мягкость подвески, комплектация оборудованием, обеспечивающим вентиляцию и температурный режим в салоне;

более низкий скоростной режим, чем для перемещения грузов, что приведет к росту расхода топлива и регулярности плановых остановок, увеличивающих длительность транспортировки.

В зависимости от числа мест и длины, автобусы разделяют на виды:

Городской. К нему относятся модели с длиной от 10 метров. Он предназначен для эксплуатации в городе, оснащен стандартным сиденьями и низким полом. Пригородный. В отличие от городского вида, он оснащен большим количеством кресел, и расположенными над ними отсеками для ручного багажа. Междугородний. Он похож на пригородный класс, но оснащен комфортными, мягкими сиденьями и багажным отделением. Туристический. Его салон оборудован складными креслами, спальными местами, душем, туалетом, кухней, кондиционированием и мониторами. Под салоном автобуса находится большой отсек для багажа. Специализированный. К нему относятся:

школьный. От городского он отличается присутствием дополнительных световых сигналов и широких обзорных зеркал. Каждое кресло в салоне оборудовано ремнями безопасности;

грузопассажирский. Используется для транспортировки людей и грузов. Могут быть грузопассажирским микроавтобусом или грузовым фургоном. Размер грузового отделения, регулируется плавным смещением кресел по направляющим, расположенным на полу;

вахтовый. Эксплуатируется для длительной перевозки рабочих бригад. Фургон оборудован отопителем, подключенным к системе охлаждения двигателя, и вентиляционными люками.

Если вы планируете регулярную транспортировку людей на большие расстояния, то рекомендуется выбрать транспортное средство с удвоенным количеством посадочных мест, чтобы каждый человек смог занять два места, обеспечив себе комфортные условия для сна.

Длина автобуса должна соотноситься с количеством посадочных мест. Если сидений больше нормы, то уменьшается комфорт для ног пассажиров, и трудно откинуть сиденья назад. Следует учитывать, что размер багажного отсека определяется лишь моделью транспортного средства. Размещать основной багаж в проходе между сидениями запрещено.





Газ Соболь обзор

Этот автомобиль относится к классу коммерческих транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров и грузов.





Технические характеристики

На выбор представлены полный, задний привод, и два вида двигателя:

бензиновый четырехтактный двигатель EVOTECH A274 объемом 2,69 л и мощностью 106,8 л. с., имеющий рядное размещение цилиндров, разгоняет машину до 135 км/ч;

дизельный двигатель Cummins ISF2.8s4129P объемом 2,8 л и мощностью 120 л. с., с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха, позволяет достигать скорости 120 км/ч.

Механическая коробка передач с пятью ступенями, позволяет полностью использовать мощность двигателя, обеспечивая высокую динамику разгона автомобиля. Расход топлива составляет 7-10 литров на 100 км. Запас хода от одной заправки 475 км. Шасси рамного вида, имеет пружинную независимую подвеску спереди, рессорную зависимую подвеску сзади. Передние колеса оснащены дисковыми тормозами, на задних колесах установлены барабанные тормоза. Гидроусилитель руля делает автомобиль очень маневренным, что особенно удобно при эксплуатации на трассе. Машина обладает отличную проходимость.





Кузов и интерьер

Модельный ряд автомобилей Газ Соболь представлен в нескольких вариантах кузова:

Автобус рассчитан на семь человек, с внутренними габаритными размерами кузова 2460x1830x1530 мм. Цельнометаллический фургон для трех человек, с размерами кузова 2460x1830x1430 мм. В модификации для семи человек длина кузова 1330 мм. Специальное исполнение: изотермический и промтоварный, с размерами грузовой части 2585x2040x1910 мм, школьный, автоцистерна и автогидроподъемник. Бортовое исполнение.

Машина рассчитана на допустимую грузоподъемность 770 кг. Пассажирский и грузовой отсеки разделены стенкой. Односкатные колеса увеличивают расстояние между колесными арками, позволяя максимально использовать грузовое пространство, для размещения груза. Задние распахивающиеся двери и боковая дверь на рельсах, делает процесс погрузки/разгрузи очень удобным и быстрым.

Модификация автобус с большой площадью окон, что делает салон очень светлым. Поэтому на раскладном столике комфортно работать с документами.

Высота автомобиля обеспечивает водителю хороший обзор ситуации на трассе, это очень удобно для поездок по городу. Объемная приборная панель оснащена двумя отсеками, для установки дополнительных устройств. В верхней части кабины, с улучшенной шумоизоляцией, расположен отсек для документов. В утепленном салоне автомобиля, с большим внутренним пространством, на потолке предусмотрена установка вентиляционного люка.





Комплектация и обслуживание

В стандартной комплектации автомобиль оснащен локационной системой «ЭРА ГЛОНАСС». В качества дополнительных опций представлены: ABS, блокируемый дифференциал заднего моста, тахограф, кондиционер - подробнее о комплектациях, в которых предлагается ГАЗ Соболь к продаже http://dilergaz.ru/sobol/.

Машина удобна в уходе и имеет легкодоступные запчасти. Вы можете обратиться практически в любой автосервис, для обслуживания или выполнения конструктивных изменений внутренней и наружной части кузова.





Безопасность

Подушка безопасности является дополнительной опцией. В нижней части переднего бампера, расположены две светодиодные противотуманные фары. Задние фары выполнены вертикальными, что позволяет замечать их водителям других транспортных, кабины которых расположены на любом уровне.





Вывод

Перевозка пассажиров может осуществляться с использованием автобусов различной вместимости, но которая должна соответствовать фактическому пассажиропотоку маршрута и режиму транспортировки. Например, эксплуатация автобусов с малой вместимостью, увеличит количество необходимых транспортных средств, но разнообразит количество маршрутов. Использование автобусов с большой вместимостью, уменьшит количество рейсов по данному направлению и снизит эксплуатационные расходы.

Газ Соболь - это универсальный и надежный автомобиль. Низкая стоимость делает его внеконкурентным. Основная особенность машины в адаптации к любым нуждам: от мобильного переговорного офиса до внедорожника. Подходит как для работы, так и для семейных поездок. Машина дешевая в уходе и экономичная. Отличная маневренность и проходимость приспосабливает ее для езды, в условиях отсутствия дорог.



