«Дефицит» средних стоек должен был бы сказаться на безопасности авто, но хитроумные японцы снова «выкрутились»: в задние двери интегрировали вертикальные брусья, которые при закрытии впиваются в кузов сверху и снизу. Результаты бокового краш-теста RX-8 лучше показателей четырехдверного седана! Пассажиры защищены еще и адаптивными передними-боковыми подушками, а также надувными шторками. В «активе» — отключаемая DSC, следящая за стабильностью курса, ABS и EBD.

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Влагу в топливе эти присадки нейтрализовать не могут, ведь предназначены они для других целей. Некоторые автомобилисты для улучшения качества солярки добавляют в нее авиационный керосин. Однако, такая мера заметно снижает ресурс ТНВД и двигателя в целом. Ведь керосин даже в незначительных количествах хорошо обезжиривает детали

С другой стороны, на украинском рынке существует большой выбор присадок — модификаторов дизельного топлива. При этом, по мнению многих водителей, эффективность таких препаратов не очевидна. Чтобы внести в этот вопрос ясность, мы решили испытать присадки в реальных условиях.