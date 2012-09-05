В современных американских автомобилях управление всегда расположено слева. В первый период развития автомобилей вследствие подражания экипажам конной тяги управление располагалось справа. В Америке принято правостороннее движение, и поэтому шофер может лучше оценить расстояние до встречных машин, если он сидит слева. Ему легче правильно оценить расстояние от тротуара или от обгоняемого автомобиля, если он сидит справа, но требования, предъявляемые встречным движением, являются доминирующими, так как в этом случае относительная скорость имеет большую величину и всякое столкновение или неточность в управлении влечёт тяжёлые последствия, поэтому при правостороннем движении левое расположение управления является предпочтительным. В Англии принято левостороннее движение, и, следовательно, правое управление имеет такие же преимущества, как левое управление в американских автомобилях, а потому английские автомобили, построенные для внутреннего рынка, имеют правое управление.

Требования, предъявляемые к рулевому управлению. Требования к рулевому управлению до известной степени противоречивы, и подобно большинству инженерных решений рулевое управление среднего типа представляет собой компромисс. Основным назначением передачи является увеличение усилия, прилагаемого водителем к рулевому колесу, с тем чтобы он мог управлять автомобилем, не применяя больших физических усилий. Затем рулевая передача должна быть до известной степени необратимой, чтобы испытываемые колёсами дорожные толчки не передавались водителю. Эти два требования в известной мере противоречивы, так как чем больше трение в рулевой передаче, тем лучше поглощаются толчки; с другой стороны, при большом трении в передаче управление автомобилем затрудняется. Существуют механизмы, которые обладают значительно большей эффективностью при передаче движения в одном направлении, чем при передаче его в обратном направлении, и таким образом эта трудность может быть преодолена. Кроме того, желательно иметь автоматическую стабилизацию колес, т. е. стремление колёс, выведенных из продольной плоскости, автоматически вернуться в исходное положение. Не хватает денег на новый автомобиль? Посмотрите автосалоны москвы с пробегом. Все автомобили, представленные здесь, проходят полную предпродажную подготовку и имеют все необходимые документы.

Автоматическая стабилизация может быть, однако, получена только в том случае, если сопротивление передаче движения от передних колёс к рулевому колесу сравнительно невелико. Требования, предъявляемые к передаточному числу передачи, также противоречивы. Для быстроходных автомобилей предпочтительно иметь среднее или низкое передаточное число, при котором водитель может быстро маневрировать автомобилем. С другой стороны, при большой плотности движения, когда скорость движения невысока и когда автомобиль должен часто останавливаться на ограниченном пространстве, предпочтительно значительно большее передаточное число, так как оно уменьшает усилие, прилагаемое к рулевому колесу.