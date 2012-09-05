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Правила обращения с этилированным бензином
21 Февраля 2024
Теги: авто

Вредное действие этилированного бензина проявляется при попадании его на кожу и особенно в органы пищеварения. Воздействие этилированного бензина на кожу по внешним признакам ничем не отличается от действия простого бензина, однако тетраэтилсвинец обладает способностью проникать через кожу в тело человека и, постепенно накапливаясь в его организме, вызывает тяжелые отравления.

Вместе с тем опыт применения этилированного бензина на автомобильном транспорте свидетельствует, что при соблюдении простейших мер предосторожности можно предотвратить его вредное влияние на человеческий организм. К таким мерам относятся следующие:

1. Применять этилированный бензин следует только по прямому назначению, т. е. как топливо для двигателей, но ни в коем случае не пользоваться им для мытья деталей и рук, а также не употреблять его для различных бытовых целей.

2. Не перевозить этилированный бензин на автомобилях совместно с другими грузами, вместе с людьми, а также в кузовах легковых и кабинах грузовых автомобилей.

3. Не допускать расплескивания этилированного бензина при заправке, транспортировании и переливке. Полы, стены, деревянные стеллажи и другие неметаллические предметы в случае попадания на них этилированного бензина нужно немедленно обезвредить хлорной известью или 1,5-процентным раствором дихлорамина в бензине; металлические предметы следует обмыть или обтереть керосином.

4. Следить за тем, чтобы на автомобилях, заправленных этилированным бензином, была исключена возможность подтекания топлива и проникновения отработавших газов в кабину или кузов.

5. Детали двигателя и системы питания при ремонте автомобилей, работавших на этилированном бензине, необходимо промывать в керосине или в горячем растворе каустической соды.

6. Не допускать хранения в кузове или в кабине автомобиля обтирочных материалов, загрязненных этилированным бензином. При нахождении таких материалов в гараже их следует складывать в специально отведенную металлическую тару, а во всех других случаях сжигать.

7. При переливке этилированного бензина пользоваться только специальными приспособлениями (насосами, грушами и т. п.), а продувку системы питания осуществлять только воздушным насосом. Засасывание этилированного бензина и продувка системы питания ртом категорически запрещаются.

8. При работе с этилированным бензином не брать в рот пищи и папирос, не обмыв предварительно рук керосином, а затем водой с мылом. По окончании работы тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

9. Не приступать к работе с этилированным бензином без спецодежды; эту спецодежду следует хранить отдельно от домашней и ни в коем случае не носить ее домой для стирки или ремонта.

Администрация автотранспортных предприятий, где применяется этилированный бензин, обязана обеспечить периодический (не реже одного раза в 3 месяца) инструктаж шоферов о мерах предосторожности при работе с этилированным бензином. Допуск шоферов, не прошедших инструктажа, к работе на автомобилях, топливом для которых служит этилированный бензин, не разрешается. Не допускаются к эксплуатации на этилированном бензине автомобили, наливная горловина бака которых находится в кабине.

Поблизости от выведенной наружу горловины бака должна иметься четкая надпись «Этилированный бензин. Яд».


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