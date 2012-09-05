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Поверка термометров: основные принципы и правила процедуры
16 Мая 2018

Термометр – один из самых распространённых приборов измерения наряду с манометром. Они используются как в метеорологических наблюдениях, так и для контроля над производственной средой, ни одна сложная техническая установка не обходится без датчика температуры. При этом вследствие постоянных перепадов, непрерывной работы, механических воздействий, а также просто со временем прибор теряет точность измерения и становится непригодным для использования, что может быть крайне опасно.


Задача поверки

Основная задача поверки – определить способность термометра измерять температуру с заданной погрешностью, не выходя за ее пределы. При этом, как и поверка манометров или любых других средств измерения, данная процедура предполагает подтверждение определённых показателей средств измерения и его характеристик, указанных заводом-производителем. В том числе это касается и диапазона измерений, и условий функционирования.

Как правило, поверка проводится в специальной лаборатории, которая может обеспечить необходимые условия и предоставить соответствующее оборудование. Однако это возможно не для всех приборов измерения, в том числе, не для всех термометров. Иногда требуется поверить прибор непосредственно на месте его функционирования. Это более сложная задача, и выполняется она далеко не всеми метрологическими центрами, но это также возможно.


Что поверять

Поверке подлежат все виды термометров, которые используются для регистрируемых измерений или обеспечения стабильности производственных процессов. Самым распространённым типом прибора на сегодняшний день является цифровой или же электронный термометр, который преобразует значения в удобную для восприятия форму, а в некоторых случаях еще и фиксирует, отслеживает, обрабатывает и передает данные. Такой прибор обязательно должен поверяться, несмотря на то, что он не похож на классические термометры с их шкалами и различными веществами в колбах.

Как и калибровка манометров, поверка термометров осуществляется как для технических, так и для лабораторных устройств и установок. При этом очень важно учитывать условия функционирования прибора, его рабочую нагрузку. В особенности это касается тех устройств, которые работают в условиях повышенного или пониженного давления, экстремальных температур, под влиянием вибрации или же электромагнитных волн. При переустановке на новое оборудование, на другой объект, также может потребоваться дополнительная калибровка.

Поверять можно не только термометр, который уже долгое время находится в эксплуатации, но и совершенно новый прибор. Это требуется в том случае, если по каким-то причинам был утерян паспорт средства измерения, при этом заранее производится и калибровка для определения рабочих характеристик. Обязательно проводится калибровка средств измерения температуры в том случае, если в дальнейшем они будут устанавливаться на особо опасных объектах. При этом владельцам приборов следует помнить, что срок хранения термометра также засчитывается в срок эксплуатации и рассчитывается при вычислении срока следующей поверки.


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тут были комменты. RIP!






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