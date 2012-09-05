Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Построение перспективных изображений




Построение перспективных изображений
8 Августа 2019
Теги: авто

Построение перспективных изображений — наиболее распространенный метод оценки вариантов дорог по их плавности, и, зрительному восприятию. Построение перспектив позволяет представить себе вид автомобильной дороги на основе только проектных материалов до ее постройки, когда еще можно внести необходимые изменения в проект.

Наглядность перспективы можно усилить, если использовать анаглифические изображения, В этом случае перспективное изображение участка и прилегающей придорожной полосы строят из двух точек зрения, отстоящих друг от друга на 0,5 м по ширине дороги. Совмещенные на одном чертеже изображения вычерчивают разными цветами. Рассматривая анаглифический чертеж через очки, цвет стекол которых соответствует цветам изображений чертежа, зритель получает объемное представление о виде дороги в перспективе. При помощи перспективных изображений можно оценить плавность участков длиной до 2—4 км, т. е. практически в пределах максимального расстояния видимости дороги водителями.

Перспективные изображения строят для сложных случаев сочетания элементов трассы, когда возникают сомнения в обеспеченности плавности трассы. К их числу относятся:

видимые на большое расстояние с возвышенных точек продольного профиля вогнутые участки со сложными сочетаниями элементов плана;

участки с сочетаниями плана и профиля, не удовлетворяющими приведенным выше рекомендациям;

участки с волнообразным продольным профилем на кривых в Плаце;

кривые малых радиусов в плане, для повышения оптической5 плавности которых предусматривается введение переходных кривых.


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Что делать со старыми колесами... - . (+43)
Построение границ откосов насы... - . (+33)
Обеспечение плавности трассы... - . (+33)
Источники дополнительного дохо... - . (+41)
Советы по выбору запчастей на ... - . (+37)
Прокладка трассы... - . (+29)
Fleet service - . (+64)
Мероприятия по озеленению авто... - . (+47)
Магазин подшипников... - . (+51)
Придорожная полоса... - . (+69)
Снегозащитные насаждения на тр... - . (+79)
Обеспечение лучшего включения ... - . (+81)
Chevrolet Corvette - по-настоя... - . (+98)
Мероприятия по озеленению авто... - . (+84)
Правильно запроектированная до... - . (+110)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 9 часов назад
Самуи (Путеводитель)... - Вчера
Автошоу в Киеве 2012... - 3 дня назад
Иркутск (путеводитель)... - 7 дней назад
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 8 дней назад
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 04:32, 18 Июля 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Спроси большого начальника ГАИ... - 17:05, 27 Января 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 01:38, 17 Января 2019
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке