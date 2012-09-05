Построение перспективных изображений — наиболее распространенный метод оценки вариантов дорог по их плавности, и, зрительному восприятию. Построение перспектив позволяет представить себе вид автомобильной дороги на основе только проектных материалов до ее постройки, когда еще можно внести необходимые изменения в проект.

Наглядность перспективы можно усилить, если использовать анаглифические изображения, В этом случае перспективное изображение участка и прилегающей придорожной полосы строят из двух точек зрения, отстоящих друг от друга на 0,5 м по ширине дороги. Совмещенные на одном чертеже изображения вычерчивают разными цветами. Рассматривая анаглифический чертеж через очки, цвет стекол которых соответствует цветам изображений чертежа, зритель получает объемное представление о виде дороги в перспективе. При помощи перспективных изображений можно оценить плавность участков длиной до 2—4 км, т. е. практически в пределах максимального расстояния видимости дороги водителями.

Перспективные изображения строят для сложных случаев сочетания элементов трассы, когда возникают сомнения в обеспеченности плавности трассы. К их числу относятся:

видимые на большое расстояние с возвышенных точек продольного профиля вогнутые участки со сложными сочетаниями элементов плана;

участки с сочетаниями плана и профиля, не удовлетворяющими приведенным выше рекомендациям;

участки с волнообразным продольным профилем на кривых в Плаце;

кривые малых радиусов в плане, для повышения оптической5 плавности которых предусматривается введение переходных кривых.