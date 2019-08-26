911 Turbo

В программе Porsche этот автомобиль с 408-сильным оппозитным двигателем, оборудованным двумя турбонагнетателями, занимает высшее положение. Модель 911 Turbo была представлена в апреле 1995 года. Она выпускается только в полноприводном варианте. Функции межосевого дифференциала выполняет вязкостная муфта, изменяющая распределение крутящего момента по осям в зависимости от условий пробуксовывания колес. В отличие от своих заднеприводных предшественников, полноприводная Porsche-911 Turbo демонстрирует превосходные ездовые и тяговые качества. С места до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 4,5 с.

Premier Индия

Все усиливающееся давление со стороны японских автомобилестроительных фирм вынуждает индийские компании обновлять свою продукцию. Фирма Premier на модель Premier (на базе Б1АТ- 1100) теперь устанавливает модернизированный 1,1 -литровый двигатель мощностью 48 л. с. и полностью синхронизированную 4-ступенчатую коробку передач. Большой популярностью у таксистов пользуется вариант “1370'’ с 1,4-литровым дизельным двигателем. Тот же дизель используется и на несколько большей по размерам модели “1380”.