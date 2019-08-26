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Porsche Boxster
27 Октября 2019
Теги: авто

Стремительный родстер Porsche обладает великолепными подвесками, изменяющими геометрические параметры установки колес в зависимости от поперечных сил, вентилируемыми тормозными дисками на всех колесах, легкосплавными суппортами с четырьмя поршнями в едином моноблоке.

Этот мощный и дорогой автомобиль (его цена 342700 марок) заменил предыдущие модели серии ”512” с центральнорасположенным 12-цилиндровым оппозитным двигателем. Они производились в течение 25 лет сначала под названием ВегУпеКа Вохег, а затем Тез1аго$$а. В отличие от них, новый 550 МагапеНо является отражением ставших классическими моделей Реггап с передним расположением силового агрегата. Кузов был разработан Ит^аппа, а строят этот автомобиль там, где находятся корни Реггап - в Маранелло.

Сердце двухместного Реггап 550 МагапеНо - двигатель VI2 с углом развала цилиндров 65е, который в свое время и сделал знаменитой марку Реггап. Его мощность - 485 л.с. при 7000 об/мин. при рабочем объеме 5,5 л. Выдающиеся динамические качества 550 МагапеНо (максимальная скорость 320 км/ч, а время разгона с места до 100 км/ч - 4,4 с) для своей реализации требуют специального автотрека и очень опытного водителя.

Для облегчения управления на автомобиле установлены гидроусилитель рулевого управления, АБС и система ограничения силы тяги на ведущих колесах (ASR). Кроме того, у машины плоское днище, что помогает избежать возникновения подъемной силы, особенно в верхнем диапазоне скоростей.


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