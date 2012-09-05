Когда-нибудь в России будут делать машины, сопоставимые с заграничными образцами. А пока... пока мы отправляется в тур. Почти каждая фирма, отправляющая клиентов за автомобилями как в государства Европы, так и на Ближний Восток, в Японию, Корею или в США, как правило, имеет своего представителя в этих странах, который достаточно хорошо ориентируется в местной обстановке, знает язык страны и знает места, где можно приобрести автомобили. В его обязанности также входит сопровождение на машине клиента по авторынкам, автосалонам и гаражам, помощь при покупке. Консультант всегда знает, где и как можно сбить цену на автомобиль и до каких пределов. Его услуги оплачиваются отдельно, но оплата может входить и в стоимость поездки.

Каждая фирма по-своему борется за клиента, предоставляя каждому клиенту услуги по его запросам. Некоторые оказывают услуги клиентам, которые лично приезжают за автомобилями, но могут и целиком взять все хлопоты по покупке и доставке автомобиля в Россию на себя. В этом случае это обойдется дороже - придется оплатить стоимость тура перегонщику, все накладные расходы и стоимость услуги.

Например, в туристическом агентстве "Принц-тур” только перегон стоит 1000 долл. Клиентам предлагают для начала просмотреть двухчасовой видеофильм о машинах, которые можно приобрести в Европе, и их ценах. Фирма отправляет туристов в Дюссельдорф, Франкфурт-на Майне, Эссен, Мюнхен, оттуда - в Австрию. В "Софт трэвел" услуги перегонщика обойдутся в 500 долл. А в турагентстве "Таганка" утверждают, что по заказу автомобиль может обойтись даже несколько дешевле, чем ехать самому. За счет того, что у его сотрудников будет больше времени на поиски более дешевого автомобиля и в европейских странах есть связи, которые позволяют им приобрести машину дешевле. Но это касается только тех, кто согласен купить машину, стоящую в Европе не менее 5000 долл., и четко знает, какой автомобиль хочет. Фирма предлагает и растаможить купленную машину. Цены, указанные в таблице на поездку в Германию, в "Таганке" зависят от города, в который желает отправиться клиент. Предлагается на выбор Берлин, Ганновер, Оснабрюк, Франкфурт-на-Майне, Дюссельдорф.