Выбор и приобретение такой дорогой техники, как автопогрузчики - дело достаточно ответственное и сложное. Прежде всего необходимо найти надежного продавца и определиться с выбором модели. Именно таким продавцом является украинская компания ВАЕР Украина, которая предлагает огромный выбор различных модификаций автопогрузчиков. В каталожном списке продавца представлены разные варианты техники с наработкой, штабелеров, газовых и электрических тележек, ричтраков и вилочных погрузчиков. Поставляется такой складской техники являются такие именитые бренды, как Тойота и Коматсу. Кроме этого компания https://vaer.com.ua специализируется в техобслуживании моделей таких известнейших марок, как BT, Mitsubishi, TCM, Hyster или же Still.



Клиентам ВАЕР Украина предлагает широчайший спектр услуг. Воспользоваться такими услугами могут не только частные лица, но и корпоративные заказчки. Ответственность и профессионализм являются ключевыми преимуществами сотрудников компании. В сервис-центре ВАЕР Украины работают высококвалифицированные специалисты, услуги которых доступны на всей территории страны. Работают они с высококачественным и высокоточным оборудованием. Корпоративным клиентам компания предлагает оптимизацию парка техники разнообразным оборудованием, начиная с простых гидравлических тележек, заканчивая целым операционным флотом. Арендовать подобную технику можно на любой срок до 7 лет. Минимальным сроком аренды является один месяц.



В ВАЕР Украина также можно заказать качественный ремонт вышеописанной техники. Используются здесь только оригинальные запчасти для погрузчиков, которые отличаются своим качеством и длительным эксплуатационным сроком. Вместе с реализацией автопогрузчиков разных модификаций компания предлагает заинтересованной клиентуре технику со специальной наработкой. На любую модель автопогрузчика здесь можно заказать сервисное обслуживание, а также качественные детали. Складскую технику и погрузчики здесь можно заказать по наиболее доступной стоимости. Это касается и предоставляемых заказчикам услуг техобслуживания.



Компания продает только сертифицированную технику с соответствующей гарантийной документацией. Любой погрузчик, купленный у этого продавца соответствует высочайшим стандартам качества. Обработка заказов в компании происходит оперативно, а отгрузка техники осуществляется течение одного дня. Любая единица техники, представленной в каталожном списке компании отличается великолепной производительностью и выносливостью. Опытные инженеры ВАЕР Украина помогут вам в выборе подходящей складской техники, учитывая задачи и цели, стоящие перед покупателем.

