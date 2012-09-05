Выбор и приобретение такой дорогой техники, как автопогрузчики - дело
достаточно ответственное и сложное. Прежде всего необходимо найти
надежного продавца и определиться с выбором модели. Именно таким
продавцом является украинская компания ВАЕР Украина, которая предлагает огромный выбор различных модификаций автопогрузчиков. В каталожном
списке продавца представлены разные варианты техники с наработкой,
штабелеров, газовых и электрических тележек, ричтраков и вилочных
погрузчиков. Поставляется такой складской техники являются такие
именитые бренды, как Тойота и Коматсу. Кроме этого компания https://vaer.com.ua специализируется в техобслуживании моделей таких известнейших марок, как
BT, Mitsubishi, TCM, Hyster или же Still.
Клиентам ВАЕР Украина предлагает широчайший спектр услуг.
Воспользоваться такими услугами могут не только частные лица, но и
корпоративные заказчки. Ответственность и профессионализм являются
ключевыми преимуществами сотрудников компании. В сервис-центре ВАЕР
Украины работают высококвалифицированные специалисты, услуги которых
доступны на всей территории страны. Работают они с высококачественным и
высокоточным оборудованием. Корпоративным клиентам компания предлагает
оптимизацию парка техники разнообразным оборудованием, начиная с простых
гидравлических тележек, заканчивая целым операционным флотом.
Арендовать подобную технику можно на любой срок до 7 лет. Минимальным
сроком аренды является один месяц.
В ВАЕР Украина также можно заказать качественный ремонт вышеописанной
техники. Используются здесь только оригинальные запчасти для погрузчиков, которые отличаются своим качеством и длительным
эксплуатационным сроком. Вместе с реализацией автопогрузчиков разных
модификаций компания предлагает заинтересованной клиентуре технику со
специальной наработкой. На любую модель автопогрузчика здесь можно
заказать сервисное обслуживание, а также качественные детали. Складскую
технику и погрузчики здесь можно заказать по наиболее доступной
стоимости. Это касается и предоставляемых заказчикам услуг
техобслуживания.
Компания продает только сертифицированную технику с соответствующей
гарантийной документацией. Любой погрузчик, купленный у этого продавца
соответствует высочайшим стандартам качества. Обработка заказов в
компании происходит оперативно, а отгрузка техники осуществляется
течение одного дня. Любая единица техники, представленной в каталожном
списке компании отличается великолепной производительностью и
выносливостью. Опытные инженеры ВАЕР Украина помогут вам в выборе
подходящей складской техники, учитывая задачи и цели, стоящие перед
покупателем.