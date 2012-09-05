В Бельгии, как и в России, их предостаточно. По одним - с буквами “euro” - можно с уверенностью судить, что это машина депутата Европарламента, сессии которого регулярно проходят в бельгийской столице. Буква “Р" изображена на номерах депутатов национального парламента. Но ни один из номеров, даже установленный на автомобиле члена правительства, не дает право преимущественного проезда! Другое дело, если машина министра или члена королевского дома сопровождается эскортом мотоциклистов жандармерии. В данном случае несколько таких мотоциклистов останавливаются на перекрестке и сигнализируют автомобилистам о том, что машину с официальным лицом следует пропустить. После того как она проехала, жандармы вновь усаживаются на мотоциклы и догоняют эскорт. Добавлю, что никаких дорожных пробок и особых неудобств рядовым автовладельцам такая практика не создает.

Побочное действие на психику оказывают и некоторые обезболивающие препараты. Например, “Пенталгин”, “Седалгин”, “Лидокаин”. Они могут вызвать сонливость, вялость или головокружение, что опасно при управлении автомобилем. Зато такое проверенное средство, как анальгин, беспокойства не доставит, и если вас мучает головная боль, есть смысл воспользоваться именно им. Если вас мучает кашель, советую выпить перед дорогой такие препараты, как “Мукалтин" или “Пектусин”. А вот их распространенные аналоги - “Бронхолютин”, “Аскофен” - употреблять не стоит, так как они существенно снижают концентрацию внимания.

А вообще я бы рекомендовал всем водителям перед употреблением любого лекарства внимательно ознакомиться с инструкцией, особенно с разделами "Противопоказания” и “Побочные эффекты".