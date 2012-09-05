Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Поговорим о спецномерах




Поговорим о спецномерах
15 Мая 2019
Теги: авто

В Бельгии, как и в России, их предостаточно. По одним - с буквами “euro” - можно с уверенностью судить, что это машина депутата Европарламента, сессии которого регулярно проходят в бельгийской столице. Буква “Р" изображена на номерах депутатов национального парламента. Но ни один из номеров, даже установленный на автомобиле члена правительства, не дает право преимущественного проезда! Другое дело, если машина министра или члена королевского дома сопровождается эскортом мотоциклистов жандармерии. В данном случае несколько таких мотоциклистов останавливаются на перекрестке и сигнализируют автомобилистам о том, что машину с официальным лицом следует пропустить. После того как она проехала, жандармы вновь усаживаются на мотоциклы и догоняют эскорт. Добавлю, что никаких дорожных пробок и особых неудобств рядовым автовладельцам такая практика не создает.

Побочное действие на психику оказывают и некоторые обезболивающие препараты. Например, “Пенталгин”, “Седалгин”, “Лидокаин”. Они могут вызвать сонливость, вялость или головокружение, что опасно при управлении автомобилем. Зато такое проверенное средство, как анальгин, беспокойства не доставит, и если вас мучает головная боль, есть смысл воспользоваться именно им. Если вас мучает кашель, советую выпить перед дорогой такие препараты, как “Мукалтин" или “Пектусин”. А вот их распространенные аналоги - “Бронхолютин”, “Аскофен” - употреблять не стоит, так как они существенно снижают концентрацию внимания.

А вообще я бы рекомендовал всем водителям перед употреблением любого лекарства внимательно ознакомиться с инструкцией, особенно с разделами "Противопоказания” и “Побочные эффекты".


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Не скупись! - . (+50)
Одного осмотра недостаточно... - . (+54)
С удвоенными «Симами»... - . (+68)
Криминальный автобизнес... - . (+134)
Легендарные автомобили VOLVO... - . (+65)
Лас-Вегас: ставки на аудиотехн... - . (+62)
“Nissan” бьет рекорды... - . (+67)
Спецсигналы - . (+70)
Число “льготных” машин сведено... - . (+62)
Еще один алмаз - . (+55)
“Volvo Cars" - . (+47)
Вулкан – лучшее круглосуточное... - . (+63)
Поддержка российского автопром... - . (+50)
Седьмое поколение “Silvia”... - . (+53)
“Персоналка” Жака Ширака выбир... - . (+51)
Популярное на форуме
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 3 дня назад
Самуи (Путеводитель)... - 03:48, 9 Марта 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Спроси большого начальника ГАИ... - 17:05, 27 Января 2019
Автошоу в Киеве 2012... - 14:58, 19 Января 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 01:38, 17 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 16:45, 3 Ноября 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке