Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Подводя итоги




Подводя итоги
31 Декабря 2018
Теги: авто

В последний день - 28 августа - гонщикам предстояло пройти лишь один СУ протяженностью 55 км, пересекавший национальный парк «Литчфилд» (Litchfield), а затем выходивший на известную трассу «Минди Бич Спринт» (Mindy Beach Sprint) - участок побережья в Дарвине. По словам многих спортсменов, этот, заключительный, участок оказался наиболее трудным из всех пройденных.

Надо заметить, что в тот полдень Дарвин практически опустел, поскольку большинство его жителей отправились на «Минди Бич» (Mindy Beach) посмотреть на гонщиков, которые в последний раз мерялись силами на прибрежной песчаной полосе, изобиловавшей неожиданными буграми и впадинами и внушавшей легкий страх перед возможным финишным «полетом».

Брюс Гарланд на своей Isuzu Jackaroo одержал свою вторую победу в «Сафари». После 28-часовой гонки по пустыне он признался, что шел на пределе. Однако он все же опередил занявшего второе место Джона Хедерикса на 12 минут. Третьим был Дэс Харрингтон на Patrol’e - он отставал от лидера на 2 часа.

Подводя итоги, можно сказать, что австралийцы доказали, что смогли организовать самое «человечное» ралли в мире. Теперь остается ждать проведения в новом году следующего -15-го - этапа «Australian Safari Rally».

 


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
«Лендкрузеромания»... - . (+88)
Джип-кросс - . (+60)
Преимущества займов под залог ... - . (+74)
Запчасти Ланос - _ (+125)
«Австралийское сафари» - гонка... - . (+125)
Лада Веста - . (+72)
Привет из прошлого... - . (+74)
Шампанское Castrol и бидон сме... - . (+71)
Автомобильные антенны... - . (+91)
Дело будет - . (+72)
Олег Янковский о культуре вожд... - . (+63)
Неудачная засада... - . (+81)
Запчасти Камминз... - . (+117)
Да здравствует свобода!... - . (+72)
«Ижик» - лучшее творение росси... - . (+339)
Популярное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)... - 5 дней назад
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке