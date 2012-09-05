В последний день - 28 августа - гонщикам предстояло пройти лишь один СУ протяженностью 55 км, пересекавший национальный парк «Литчфилд» (Litchfield), а затем выходивший на известную трассу «Минди Бич Спринт» (Mindy Beach Sprint) - участок побережья в Дарвине. По словам многих спортсменов, этот, заключительный, участок оказался наиболее трудным из всех пройденных.

Надо заметить, что в тот полдень Дарвин практически опустел, поскольку большинство его жителей отправились на «Минди Бич» (Mindy Beach) посмотреть на гонщиков, которые в последний раз мерялись силами на прибрежной песчаной полосе, изобиловавшей неожиданными буграми и впадинами и внушавшей легкий страх перед возможным финишным «полетом».

Брюс Гарланд на своей Isuzu Jackaroo одержал свою вторую победу в «Сафари». После 28-часовой гонки по пустыне он признался, что шел на пределе. Однако он все же опередил занявшего второе место Джона Хедерикса на 12 минут. Третьим был Дэс Харрингтон на Patrol’e - он отставал от лидера на 2 часа.

Подводя итоги, можно сказать, что австралийцы доказали, что смогли организовать самое «человечное» ралли в мире. Теперь остается ждать проведения в новом году следующего -15-го - этапа «Australian Safari Rally».