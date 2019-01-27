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Почему водителей рекомендуется нанимать на условиях аутсорсинга
31 Августа 2019
Теги: авто

Водители – сотрудники, которые выступают необходимым кадровым звеном для транспортных, логистических, торговых, производственных и других компаний. Они перевозят сырье и материалы, полуфабрикаты и готовую продукцию, людей и оборудование. И хотя такие работники, несомненно, важны для организации, их нельзя отнести к разряду административных специалистов. Вот почему опытные руководители предпочитают не зачислять водителей в штат, а привлекать к занятости на субподрядных условиях.

С той целью применяются аутсорсинговые услуги. Они позволяют нанять работников из специализированного агентства и задействовать их в бизнес-процессах компании. При этом сотрудники не зачисляются в штат организации, а продолжают числиться в фирме подрядчика. Актуальность аутсорсинга водителей - outsourcing-kadrov.ru/voditeli – обусловлена рядом неоспоримых достоинств, которые получает предприятие от его использования. Рассмотрим основные из них.

Аргументы в пользу применения аутсорсинга водителей

Субподрядный наем работников характеризуется следующими выгодами для компании:

  • Предотвращается увеличение формального штата. Фактически на предприятие поступают дополнительные сотрудники. Но они не вступают с ней в официальные отношения.

  • Предотвращается увеличение постоянных кадровых затрат. Поскольку работники не оформляются в штат, для них не требуется формировать ФОТ – оплата услуг осуществляется аутсорсеру по контракту.

  • Команда водителей подбирается в кратчайшие сроки. Располагая внушительной базой проверенных сотрудников, подрядчик оперативно формирует команду для передачи в распоряжение заказчику.

  • Корректировка численности работников. Арендуемый штат водителей можно увеличивать и уменьшать по первому требованию предпринимателя.

  • Оплата фактического результата. Стоимость услуг подрядчика рассчитывается, исходя из выполненной работы персоналом, а не общего времени, проведенного сотрудниками на объекте заказчика.

Благодаря кадровому аутсорсингу удается обеспечить организацию требуемым объемом трудовых ресурсов соответствующей квалификации. Это очень удобно, если у компании наблюдается непостоянная производственная нагрузка и содержать большой штат водителей круглый год оказывается нецелесообразным. Достаточно наладить партнерство с профессиональным подрядчиком – и о кадровых проблемах можно забыть: как только потребуются дополнительные работники, аутсорсер предоставит их в кратчайшие сроки!


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