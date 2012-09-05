Оба испытуемых препарата по механизму воздействия являются комплексными. Потому мы решили установить насколько у них выражены «побочные эффекты» — например, антигельные свойства. Для этого две пробирки наполнили соляркой (одну обычной, а другую с присадкой Redex Diesel Treatment). После этого, пробирки поставили в морозильную камеру, при температуре -20. И что же? В пробирке, содержащей солярку с присадкой, выпадение кристаллов только начиналось, а в сосуде с чистым ДТ процесс выпадения был уже практически завершен.

Такой же эксперимент был проведен и с присадкой Liqui Moly Super Diesel Additiv: выпадение кристатлов парафина оказалось практически одинаковым в обеих пробирках. Таким образом выяснилось, что присадка Redex Diesel Treatment, в отличие от соперника, обладает слабовыраженными антигельными свойствами. Хорошо это или плохо? Должны ли присадки делать то, чему их «не учили» — скажем, связывать воду в топливе?

Ни Redex Diesel Treatment, ни Liqui Moly Super Diesel Additiv такими свойствами не обладают. Однако для этой цели существуют другие препараты на Западе пассажирские близнецы Partner/Berlingo популярны среди фермеров, путешественников и прочих outdoors people, бюджет которых не осилит покупку внедорожника или минивэна, но желание оттянуться в дороге «на все деньги» претендует на первую строку статьи расходов. «Партнера» (стоимостью от тринадцати евротысяч) в родной Франции «берут» чуть реже, чем суперпопулярного 206-го. И, как показали шесть лет активных продаж, интерес к пятиместной пассажирской версии не угасает во всей Европе. Пришла пора и нам сменить партнеров.