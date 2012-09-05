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По доброте душевной
5 Декабря 2018
Теги: авто

По доброте душевной я дал «прикурить» дружественному скутеру-«корейцу». Глупый, надо было беречь «кровные» ампер-часы! А каково это - извлечь аккумулятор из чрева скутера, уже поведал. Все, не могу больше: рассказывая, вспоминая и переживая вновь эти события, я устал (а легко ли не выругаться раз сто?). Напоследок только несколько слов. Мини-роллер, как настойчиво его называют (имеют право) на ЗиДе, не следует «посылать» - из него еще можно сделать вещь. Но в нынешнем виде он еще «сырой», и потому не обрел права на «тиражирование». Не должен аппарат - это неправильно, нечеловечно - тестировать владельца на компетенцию в ремонтном деле, рукастость, головастость, мастерство вождения и выдержку на предмет употребления крепких слов. Владелец платит деньги, чтобы ездить и получать удовольствие.

У скутера, казалось бы, есть одно достоинство - «звонкое» название. Однако пока что и оно - повод для подначки.

В торговлю скутерами пришло немало случайных людей. Те же «челноки», ввозившие все - от штанов до бюстгальтеров, - переключились на модные «жужжалки». Везут - сами не знают чего, в том числе полный отстой. Чтобы техника расходилась побойчее, подлец-продавец проводит «предпродажную подготовку». В кавычках, потому как к истинной предпродажке сие никакого отношения не имеет. Отдраил от грязи, натер восковой мастикой, в том числе шины - все! А то, что в заднем редукторе масло от времени разложилось, покрышки потрескались да проводка «закисла» - черт с ним, лишь бы при покупке все завелось-замигало. Как не «обжечься»? На всякого подлеца довольно нескольких простых правил. Запомните их.


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тут были комменты. RIP!






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