Легковому автомобилю Peugeot-309 уже одиннадцать лет. Однако в Индии он переживает второе рождение. Его производство освоило многопрофильное предприятие PAL при поддержке концерна PSA. Из Франции в город Кальян (штат Махараштра) уже поставлено 20 тысяч комплектов деталей для сборки на заводе PAL этой модели. Позднее будут использоваться комплектующие детали индийского производства, что позволит значительно снизить цены на собранные автомобили. По той же схеме будет производиться сборка легковых моделей РеидеоМОб и “306". Запуск в производство устаревшего автомобиля 309-й серии вызвал критику, однако для индийских условий эксплуатации эта модель вполне пригодна. В конце года на машину будет устанавливаться экономичный 4-цилиндровый 1,9-литровый дизельный двигатель.

Plymouth сим

Марка автомобилей Plymouth концерна Chrysler в последние годы потеряла свое былое значение. А когда-то ее мощные автомобили, выполненные в стиле Muscle Cars, участвовали в автогонках и были хорошо известны как в США, так и за ее пределами. Современные модели Plymouth-Neon, Voyager и Breeze - всего лишь удешевленные варианты более популярных моделей отделений Dodge и Chrysler. Из этих автомобилей наибольшим спросом пользуется универсал повышенной вместимости Voyager с 3,0-литровым двигателем V6 мощностью 152 л. с. Однако в 1997 году появится потрясающий автомобиль Plymouth-Prowler - двухместный родстер в стиле Hot Rod. Его 3,5-литровый V-образный 6-цилиндровый двигатель мощностью 243 л. с. через 4-ступенчатую автоматическую гидромеханическую коробку передач приводит задние колеса, что является редкостью для сегодняшних моделей концерна. Специально для автомобиля Prowler в таком же стиле будет производиться и легкий прицеп для перевозки багажа.