Современные игровые автоматы в редких случаях лишены специальной символики. Чаще всего в них предусмотрена хотя бы одна картинка специального назначения и, как правило, это символ разброса, или scatter. Данная пиктограмма заметно отличается от обычной символики, как своим внешним видом, так и функционалом и стоящими перед ней задачами.

Лучшие игровые автоматы в каталоге Vulcan Casino - это именно слоты со специальной символикой. Современные гемблеры очень любят играть в такие игровые автоматы, ссылаясь на повышенный градус азарта и отличную статистику выигрышей. Специальная символика действительно может сделать игровой процесс гораздо более насыщенным, азартным и интригующим. Для материально ориентированных гемблеров весомым аргументом в пользу игровых автоматов со специальными символами может послужить повышенная вероятность выигрышей. Огромный вклад в это делает так называемый символ разброса – табличка с названием SCATTER. Эта картинка в корне отличается от обычной символики по своим возможностям. Она не только составляет выигрышные комбинации нетипичной конфигурации, но и способна увеличивать коэффициенты выплат по любым призовым последовательностям, выпадающим вместе с ней одновременно. Рассмотрим специальные возможности символов разброса более детально.

Символ SCATTER – это поистине уникальный элемент набора пиктограмм игровых автоматов. Данная картинка уникальна тем, что она – и только она – может засчитываться в любых позициях на экране. Например, обычные символы могут засчитываться к оплате только при выпадении на какой-то одной активной линии выплат. Символ разброса может выпадать даже на разных полосах, и это не лишает его потенциала доходности. У символа разброса есть также схожие с обычными символами черты. Например, коэффициенты выплат по выигрышным комбинациям из данной пиктограммы зависят от количества одновременно выпавших одинаковых картинок. Чем больше символов разброса выпало одновременно, тем крупнее будет коэффициент выплат по такой комбинации, и тем больше на ней можно будет заработать. Следует заметить, что минимальное оплачиваемое количество скаттеров обычно составляет 2 или 3, а максимальное (в слотах с пятью барабанами) – пять. Каждое количество одновременно выпавших символов разброса имеет своё предназначение. Но все они непременно приносят игрокам денежные призы.



