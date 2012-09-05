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Особенности покупки запчастей для двигателей Перкинс
15 Августа 2019

Компания Perkins — известный в мире производитель дизельных двигателей. Основана она была в 1932 году именно для разработки новых, по тому времени конечно, высокоскоростных дизельных двигателей. В семидесятые годы компания вошла в группу Caterpillar, и с этого момента считается одним из самых крупных мировых производителей дизель-генераторов. Современная продукция, выпускаемая под этой торговой маркой, отличается высокими характеристиками, предприятия сертифицированы согласно международным стандартам, что гарантирует контроль качества на каждом этапе производства и, соответственно, высокое качество изделий. Двигатели Перкинс применяются в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, энергетике и других сферах деятельности, линейка включает модели с мощностью 10–1937 кВт. Именно таким широким распространением и разнообразием этих устройств и объясняется востребованность запчастей к ним.


Особенности запчастей к двигателям Perkins

При таком высоком качестве изготовления продукции вряд ли стоит использовать для профилактики и ремонтных работ запасные части от неизвестных производителей. Это может принести вред устройству, поэтому следует при замене любой детали дизельных двигателей Perkins использовать запасные части от самого производителя или аналоги, изготовленные известными компаниями.

запчасти на двигатель Перкинс

Сегодня в продаже доступны любые необходимые детали на дизельные двигатели Перкинс, которые способны стать заменой для тех, что исчерпали свой ресурс или сломались. Основные из них:

  • блоки цилиндров;
  • поршни, поршневые кольца;
  • стартеры и зарядные генераторы;
  • насосы;
  • форсунки, другая топливная аппаратура.

Для проведения периодического техобслуживания актуально приобретение расходных материалов, фильтров.


Особенности покупки запчастей для дизельных двигателей Perkins

Подобрать любую деталь проще всего по каталожному номеру — это обеспечит полное совпадение заменяемой детали и запчасти.

Компания «Технокомплект» http://tehno-komplekt.com предлагает большой выбор запасных частей и комплектующих на самые распространенные изделия модельного ряда двигателей Перкинс. Продукция со склада отгружается моментально, при ее отсутствии мы быстро доставим деталь под заказ в необходимом количестве. Цены мы предлагаем сопоставимые со стоимостью этих деталей у производителя, так что приобрести у нас любые запчасти можно выгодно.


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